Вроде и акция есть, но с такой системой возврата банк очень экономит.
Попыталась перевести в МАБ определенную сумму (как тест) с карты ВТБ (Ваши гроши для интернет-платежей) на карту Альфы. Альфа перевести отказалась, т.к. ВТБ это иностранный банк. Но вроде же это украинская дочка?
На жаль вибір карти банку іншої країни на цій сторінці тимчасово неможливий. Будь ласка, скористайтеся сервісом Альфа-Погашення
Но мне не нужно гасить кредит, у меня их нет. Я хотела положить деньги на депозит.
И что теперь делать? То есть, ВТБ деньги отдает, но Альфа не принимает? У меня заканчивается депозит в ВТБ, хотела перевести его в Альфу. По схеме - деньги падают на Скарбнычку, перевожу на Ваши гроши, и в МАБе перевести с карты другого банка на карту Альфы. А потом уже планировать депозит. Оффпред ничего определенного пока не сказала, спросила, на каком этапе совершается ошибка (вроде из моего сообщения понятно), пожалуйста, подскажите - как поступить. Не хочу ехать по городу с деньгами.
Востаннє редагувалось Hella в Вів 09 жов, 2018 09:52, всього редагувалось 1 раз.
Hella написав:Вроде и акция есть, но с такой системой возврата банк очень экономит.
Попыталась перевести в МАБ определенную сумму (как тест) с карты ВТБ (Ваши гроши для интернет-платежей) на карту Альфы. Альфа перевести отказалась, т.к. ВТБ это иностранный банк. Но вроде же это украинская дочка?
На жаль вибір карти банку іншої країни на цій сторінці тимчасово неможливий. Будь ласка, скористайтеся сервісом Альфа-Погашення
Но мне не нужно гасить кредит, у меня их нет. Я хотела положить деньги на депозит. И с какого времени украинский ВТБ стал банком чужой страны? И что теперь делать? То есть, ВТБ деньги отдает, но Альфа не принимает? У меня заканчивается депозит в ВТБ, хотела перевести его в Альфу. По схеме - деньги падают на Скарбнычку, перевожу на Ваши гроши, и в МАБе перевести с карты другого банка на карту Альфы. А потом уже планировать депозит. Оффпред ничего определенного пока не сказала, пожалуйста, подскажите - как поступить. Не хочу ехать по городу с деньгами.
Hella, я уже описывала и на форуме, и вам в ЛС порядок открытия депозита безналичным путем. Для возможности рассмотреть ваш запрос о невозможности пополнить карту, укажите в ЛС запрашиваемую мной информацию.
я вот не могу для чего было изобретать велосипед и придумывать такой онанизм? ну сделайте просто снятие с бонус-счета на карточный как в ТАЗе или Моно - и небыло бы ни у кого никаких вопросов ... такой идиотизм был раньше тока в Кредит-Днепре, когда бонусами типа загашиваешь конкретную покупку - теперь и Алла подключилась.
если бы банк думал о удобстве клиентов, то так бы и сделали, а Альфа выдумывает кучу условий что бы клиенты не смогли воспользоваться своими бонусами...
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archvile написав:Месяц назад открыл депозит "Розумний" через МАБ. На странице депозита в МАБ есть опция "Отменить автопролногацию". При попытке выбора этого пункта почему-то выскакивает красная надпись "Цей депозит не був відкритий через МАБ або з технічних причин пролонгація не може бути відмінена дистанційно, зверніться у відділення". Сбой?
archvile, добрый день. Это технический сбой. Указанная ошибка будет исправлена при ближайшем релизе (08.10).
Вот и настало 09.10.2018. Где-там "ближайший релиз"? Всё та же ошибка третью неделю (с 28.09 ).
В этом месяце хотел закрыть карты Ощада, в рамках "программы очистки личного портфеля от ненужного хлама (который тянет деньги, если не присматривать)" Но Альфа вырвалась в этой очереди вперёд.
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Помоги мне получить свой SWIFT-перевод, ибо это переходит всякие разумные рамки. В сентябре компания М. мне отправила SWIFT-перевод с компенсацией расходов (Expense reimbursement), сумма перевода ~110 USD.
17.09 мне позвонила менеджер и сказала, что мне пришел перевод, но реквизиты оказались неверные (тут нет притензий, потому как я ожидал простой СЕП и реквизиты были для него). Открыли текущий счёт в $ и написал заявление "прошу зачислить перевод на этот счет".
18.09 менеджер мне перезвонила с целью уточнить причину перевода. Больше я её не слышал. Мне было немного не до перевода, каюсь. Что делать, догадайся сам.
03.10, 05.10 - звонки менеджеру, не берет телефон. 08.10 - пришел в отделение, как оказалось менеджер в отпуске. Отвели к другому менеджеру. "Мы не можем найти Ваш перевод" - этот самый лучший ответ, что я слышал. Что делать, непонятно.
Позиция сотрудников меня искренне радует: Менеджер: "Мы не зачисляем перевод потому что Вы не дали документов" Я: "Перевод есть? Что надо чтобы его зачислить?" М: "Вот есть ряд пунктов, которые подходят" Я: "С каким примечанием отправили перевод?" М: "Мы не можем найти Ваш перевод"
Офпред, помогите решить данный вопрос, пожалуйста. Я вижу два варианта: - вернуть перевод отправителю - спустя три недели зачислить это перевод на мой счет