Додано: Вів 09 жов, 2018 11:28

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Дорогая, Алла!Помоги мне получить свой SWIFT-перевод, ибо это переходит всякие разумные рамки. В сентябре компания М. мне отправила SWIFT-перевод с компенсацией расходов (Expense reimbursement), сумма перевода ~110 USD.мне позвонила менеджер и сказала, что мне пришел перевод, но реквизиты оказались неверные (тут нет притензий, потому как я ожидал простой СЕП и реквизиты были для него). Открыли текущий счёт в $ и написал заявление "прошу зачислить перевод на этот счет".менеджер мне перезвонила с целью уточнить причину перевода. Больше я её не слышал. Мне было немного не до перевода, каюсь. Что делать, догадайся сам.- звонки менеджеру, не берет телефон.- пришел в отделение, как оказалось менеджер в отпуске. Отвели к другому менеджеру.- этот самый лучший ответ, что я слышал. Что делать, непонятно.Позиция сотрудников меня искренне радует:Менеджер: "Мы не зачисляем перевод потому что Вы не дали документов"Я: "Перевод есть? Что надо чтобы его зачислить?"М: "Вот есть ряд пунктов, которые подходят"Я: "С каким примечанием отправили перевод?"М: "Мы не можем найти Ваш перевод"Офпред, помогите решить данный вопрос, пожалуйста. Я вижу два варианта:- вернуть перевод отправителю- спустязачислить это перевод на мой счет