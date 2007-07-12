Додано: Вів 09 жов, 2018 14:24

Alfa_Bank написав: crazymod написав: Этот банк задолбал постоянными попытками стрясти копейки по любому поводу. Постоянно меняются правила оплаты пакетов, оплаты СМС и так далее. Да еще программное обеспечение постоянно глючит - то пароль не проходит, то клиента по номеру карты найти не может. Закончится депо, уйду из этого банка совсем. Этот банк задолбал постоянными попытками стрясти копейки по любому поводу. Постоянно меняются правила оплаты пакетов, оплаты СМС и так далее. Да еще программное обеспечение постоянно глючит - то пароль не проходит, то клиента по номеру карты найти не может. Закончится депо, уйду из этого банка совсем.

crazymod, добрый день. Возможность изменения тарифов карты предусмотрены договором, который вы подписываете с банком. Укажите, пожалуйста, в ЛС конкретные случаи, когда не было получено СМС от банка и другие ситуации. crazymod, добрый день. Возможность изменения тарифов карты предусмотрены договором, который вы подписываете с банком. Укажите, пожалуйста, в ЛС конкретные случаи, когда не было получено СМС от банка и другие ситуации.

Конкретно сегодня получаю СМС о том, что с 1-го ноября СМС по моей карте становятся платными - 8 грн/месяц и для получения бесплатных я должен инициировать получение PUSH сообщений в мобильном приложении. Но я уже получал такое сообщение пару месяцев назад и уже настраивал PUSH сообщения. Ну ладно, попробую еще раз. Опа, а пароль-то не работает. И это уже далеко не в первый раз. Ладно, восстановим пароль. Вввожу номер карты и день рождения. Такой клиент не найден. Занавес. 8 грн - ничто, но подобным образом меня банк как-то гривень на 500 накрыл. Когда бесплатный пакет вдруг стал платным. Почему в других банках все работает и живешь годами, не дергаясь, а тут все время, как на пороховой бочке?