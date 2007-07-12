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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:50
Этот банк задолбал постоянными попытками стрясти копейки по любому поводу. Постоянно меняются правила оплаты пакетов, оплаты СМС и так далее. Да еще программное обеспечение постоянно глючит - то пароль не проходит, то клиента по номеру карты найти не может. Закончится депо, уйду из этого банка совсем.
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crazymod
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Додано: Вів 09 жов, 2018 13:58
crazymod написав:
Этот банк задолбал постоянными попытками стрясти копейки по любому поводу. Постоянно меняются правила оплаты пакетов, оплаты СМС и так далее. Да еще программное обеспечение постоянно глючит - то пароль не проходит, то клиента по номеру карты найти не может. Закончится депо, уйду из этого банка совсем.
crazymod, добрый день. Возможность изменения тарифов карты предусмотрены договором, который вы подписываете с банком. Укажите, пожалуйста, в ЛС конкретные случаи, когда не было получено СМС от банка и другие ситуации.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Вів 09 жов, 2018 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 09 жов, 2018 13:59
crazymod написав:
Этот банк задолбал постоянными попытками стрясти копейки по любому поводу. Постоянно меняются правила оплаты пакетов, оплаты СМС и так далее. Да еще программное обеспечение постоянно глючит - то пароль не проходит, то клиента по номеру карты найти не может. Закончится депо, уйду из этого банка совсем.
Справедливі слова... Михайлівське ОЗУ згвалтувало пані Аллу.
В неприродній спосіб до того ж...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Вів 09 жов, 2018 14:24
Alfa_Bank написав: crazymod написав:
Этот банк задолбал постоянными попытками стрясти копейки по любому поводу. Постоянно меняются правила оплаты пакетов, оплаты СМС и так далее. Да еще программное обеспечение постоянно глючит - то пароль не проходит, то клиента по номеру карты найти не может. Закончится депо, уйду из этого банка совсем.
crazymod, добрый день. Возможность изменения тарифов карты предусмотрены договором, который вы подписываете с банком. Укажите, пожалуйста, в ЛС конкретные случаи, когда не было получено СМС от банка и другие ситуации.
Конкретно сегодня получаю СМС о том, что с 1-го ноября СМС по моей карте становятся платными - 8 грн/месяц и для получения бесплатных я должен инициировать получение PUSH сообщений в мобильном приложении. Но я уже получал такое сообщение пару месяцев назад и уже настраивал PUSH сообщения. Ну ладно, попробую еще раз. Опа, а пароль-то не работает. И это уже далеко не в первый раз. Ладно, восстановим пароль. Вввожу номер карты и день рождения. Такой клиент не найден. Занавес. 8 грн - ничто, но подобным образом меня банк как-то гривень на 500 накрыл. Когда бесплатный пакет вдруг стал платным. Почему в других банках все работает и живешь годами, не дергаясь, а тут все время, как на пороховой бочке?
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crazymod
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Додано: Вів 09 жов, 2018 14:27
Вся семья получила смс о платности смс-информирования по картам закрытым в марте. Причём такая рассылка уже была немного раньше
Спасибо, конечно, что сообщили ещё раз. Только у всей семьи, кроме меня, все счета закрыты
Это Постернак так на смсках экономит?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 09 жов, 2018 14:54
Вкладчик1234 написав:
Вся семья получила смс о платности смс-информирования по картам закрытым в марте. Причём такая рассылка уже была немного раньше
Спасибо, конечно, что сообщили ещё раз. Только у всей семьи, кроме меня, все счета закрыты
Это Постернак так на смсках экономит?
альфа чек отключен еще в феврале. смс тоже пришло. смотрится по идиотски эта рассылка.
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mephala
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:07
crazymod написав:
Конкретно сегодня получаю СМС о том, что с 1-го ноября СМС по моей карте становятся платными - 8 грн/месяц и для получения бесплатных я должен инициировать получение PUSH сообщений в мобильном приложении. Но я уже получал такое сообщение пару месяцев назад и уже настраивал PUSH сообщения. Ну ладно, попробую еще раз. Опа, а пароль-то не работает. И это уже далеко не в первый раз. Ладно, восстановим пароль. Вввожу номер карты и день рождения. Такой клиент не найден. Занавес. 8 грн - ничто, но подобным образом меня банк как-то гривень на 500 накрыл. Когда бесплатный пакет вдруг стал платным. Почему в других банках все работает и живешь годами, не дергаясь, а тут все время, как на пороховой бочке?
crazymod, смс-сообщение носит информационный характер. При этом система не проверяет, перешли вы уже на Пуш, или нет.
Без данных для идентификации (ИНН, номер счета, ФИО) ваши претензии не могут быть рассмотрены и, соответственно, обоснованность их не доказана.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:24
Нагадайде, будьласка, чи нічого не покращилось. Поповнення карти (комфорт) через my.alfabank 50т. сутки, 150т. місяць. СЕП по Україні безлім.?
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кеннек
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:33
кеннек написав:
Нагадайде, будьласка, чи нічого не покращилось. Поповнення карти (комфорт) через my.alfabank 50т. сутки, 150т. місяць. СЕП по Україні безлім.?
сэп - 50 т операция, 150 в день, 400 в месяц
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