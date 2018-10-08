Украина :)!
BIN:516735
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:MASTERCARD
ВЫДАНА БАНКОМ:PUBLIC JSC VTB BANK
ТИП КАРТЫ:DEBIT
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:STANDARD
СТРАНА:UKRAINE
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:02
Украина :)!
BIN:516735
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:MASTERCARD
ВЫДАНА БАНКОМ:PUBLIC JSC VTB BANK
ТИП КАРТЫ:DEBIT
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:STANDARD
СТРАНА:UKRAINE
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:11
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:14
Re: Альфа-Банк
Проскакивало или я ошибаюсь, что движения пакетная карта - сбер идут в общий лимит 450000 грн в месяц?
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:21
Интересно. Возможно то, что банк не хочет моих денег - это к лучшему ).
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:35
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