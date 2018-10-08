Украина :)!
BIN:516735
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:MASTERCARD
ВЫДАНА БАНКОМ:PUBLIC JSC VTB BANK
ТИП КАРТЫ:DEBIT
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:STANDARD
СТРАНА:UKRAINE
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:02
Украина :)!
BIN:516735
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:MASTERCARD
ВЫДАНА БАНКОМ:PUBLIC JSC VTB BANK
ТИП КАРТЫ:DEBIT
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:STANDARD
СТРАНА:UKRAINE
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:11
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:14
Re: Альфа-Банк
Проскакивало или я ошибаюсь, что движения пакетная карта - сбер идут в общий лимит 450000 грн в месяц?
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:21
Интересно. Возможно то, что банк не хочет моих денег - это к лучшему ).
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:35
Додано: Вів 09 жов, 2018 19:49
Alfa_Bank, почему при наличии 4282 бонуса я не могу их использовать для оплаты вот этой операции по карте xxxxxxx8732?:
или в предверии повышения минимальной суммы с 25 до 100 грн. Ваша система блокирует попытки клиентов воспользоваться собственными деньгами?
Додано: Вів 09 жов, 2018 19:59
В МАБе не работает отказ от лонгации "Умных" депозитов, открытых в нем же. "радует" глаз красный баннер о том, что деп. открыт не в МАБе, или тех.сбой. Обращался в КЦ, наверное, месяц назад. оформили заявку, на которую должны отреагировать в течениеие 5 дней. Ожидаемо, в современных стандартах Альфы, на эту заявку "забили" от слова совсем. Звонил позже еще раз. Отговорки ни о чем. Альфа, мягко говоря, уже утомил подход "и так сойдет".
Додано: Вів 09 жов, 2018 20:03
Re: Альфа-Банк
Мне дало только за покупку билетов в октябре 4021. И то, пока жду зачисления.
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Свинорыл 80lvl
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