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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6201620262036204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 920
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 920
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:02

  mephala написав:
  Hella написав:На жаль вибір карти банку іншої країни на цій сторінці тимчасово неможливий. Будь ласка, скористайтеся сервісом Альфа-Погашення

а по бину карты что дает?



Украина :)!


BIN:516735
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:MASTERCARD
ВЫДАНА БАНКОМ:PUBLIC JSC VTB BANK
ТИП КАРТЫ:DEBIT
КАТЕГОРИЯ КАРТЫ:STANDARD
СТРАНА:UKRAINE
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:11

Hella https://ua.news/ua/alfa-bank-v-epitsent ... annya-sbu/
Marica
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:14

Re: Альфа-Банк

Проскакивало или я ошибаюсь, что движения пакетная карта - сбер идут в общий лимит 450000 грн в месяц?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:21



Интересно. Возможно то, что банк не хочет моих денег - это к лучшему ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:35

  Alfa_Bank написав:При этом система не проверяет, перешли вы уже на Пуш, или нет.
.


вот это и есть криворукость или пофигизм программистов
crazymod
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:49

Alfa_Bank, почему при наличии 4282 бонуса я не могу их использовать для оплаты вот этой операции по карте xxxxxxx8732?:

25.09.2018 28.09.2018 Покупка (KIE00001PAYHUB(KIE00001), 044231-719, UKR,MCC 4816) - 28,00


или в предверии повышения минимальной суммы с 25 до 100 грн. Ваша система блокирует попытки клиентов воспользоваться собственными деньгами?
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:59

В МАБе не работает отказ от лонгации "Умных" депозитов, открытых в нем же. "радует" глаз красный баннер о том, что деп. открыт не в МАБе, или тех.сбой. Обращался в КЦ, наверное, месяц назад. оформили заявку, на которую должны отреагировать в течениеие 5 дней. Ожидаемо, в современных стандартах Альфы, на эту заявку "забили" от слова совсем. Звонил позже еще раз. Отговорки ни о чем. Альфа, мягко говоря, уже утомил подход "и так сойдет".
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:03

Re: Альфа-Банк

ТЕА написав:Alfa_Bank, почему при наличии 4282 бонуса я не могу их использовать для оплаты вот этой операции по карте xxxxxxx8732?:

25.09.2018 28.09.2018 Покупка (KIE00001PAYHUB(KIE00001), 044231-719, UKR,MCC 4816) - 28,00


или в предверии повышения минимальной суммы с 25 до 100 грн. Ваша система блокирует попытки клиентов воспользоваться собственными деньгами?
Мне дало только за покупку билетов в октябре 4021. И то, пока жду зачисления.

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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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