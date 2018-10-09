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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6203620462056206>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 920
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 920
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 08:55

Re: Альфа-Банк

Люди, чому ви вкладаєте свої гроші в російські дочки?
Мало стріляють по наших хлопцях?
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:18

Re: Альфа-Банк

  голийВкропиві написав:Люди, чому ви вкладаєте свої гроші в російські дочки?
Мало стріляють по наших хлопцях?

Ви недооцінюєте готовність наших людей продати рідну маму за 5 копійок.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:24

  Bobb написав:
  голийВкропиві написав:Люди, чому ви вкладаєте свої гроші в російські дочки?
Мало стріляють по наших хлопцях?

Ви недооцінюєте готовність наших людей продати рідну маму за 5 копійок.

Так я це і спостерігаю навколо, а особливо на цьому форумі :?
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:32

Правильно ли я понимаю (кредитка Коннект) - если дата договора была вчера, а сегодня в МАБЕ появилась красная цифра с сроком погашения до 1.11 (только рассрочка) то сегодня можно погасить только 1 грн чтоб 3,5 % не сняло?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:34

голийВкропиві
Во-первых, банк не российский. Во-вторых, вы не имеете права указывать. В-третьих - к этническим русским вы также относитесь? :evil:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:37

  Sergion написав:Правильно ли я понимаю (кредитка Коннект) - если дата договора была вчера, а сегодня в МАБЕ появилась красная цифра с сроком погашения до 1.11 (только рассрочка) то сегодня можно погасить только 1 грн чтоб 3,5 % не сняло?


По поводу гривны у вас все уже произошло вчера, а вы это даже похоже не почувсвовали. :)
Теперь можете поэксперементировать уже 9.11. Но для коннекта это особо смысла не имеет.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:40

  Інкогніто написав:Проскакивало или я ошибаюсь, что движения пакетная карта - сбер идут в общий лимит 450000 грн в месяц?

Інкогніто, доброе утро. Интернет-банкинг. Лимиты на проведение операций в системе, п.1:
«Договірне списання на перекази між рахунками одного Клієнта, відкритими в Банку (рахунки 2620, 2625, 2909), на поповнення строкових депозитів (рахунок 2630) - без лимиту».
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:47

  Alfa_Bank написав:alexander_mcgarret, добрый день. Укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН.


К сожалению, не могу, форум не дает:
Ваш тип аккаунта на нашем форуме пока не разрешает отправлять ЛС.


Есть какой-то альтернативный канал?
alexander_mcgarret
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:51

  Aps написав:
  Sergion написав:Правильно ли я понимаю (кредитка Коннект) - если дата договора была вчера, а сегодня в МАБЕ появилась красная цифра с сроком погашения до 1.11 (только рассрочка) то сегодня можно погасить только 1 грн чтоб 3,5 % не сняло?


По поводу гривны у вас все уже произошло вчера, а вы это даже похоже не почувсвовали. :)
Теперь можете поэксперементировать уже 9.11. Но для коннекта это особо смысла не имеет.


Спс
Я не почувствовал потому что перешел на Коннект с другого тарифа и только сегодня он сменился в МАБЕ
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:54

  ТЕА написав:Alfa_Bank, почему при наличии 4282 бонуса я не могу их использовать для оплаты вот этой операции по карте xxxxxxx8732?:

25.09.2018 28.09.2018 Покупка (KIE00001PAYHUB(KIE00001), 044231-719, UKR,MCC 4816) - 28,00


или в предверии повышения минимальной суммы с 25 до 100 грн. Ваша система блокирует попытки клиентов воспользоваться собственными деньгами?

ТЕА, доброе утро. Данный МСС 4816 не участвует в начислении баллов, соответственно возврат за данную покупку совершить невозможно.
Alfa_Bank
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