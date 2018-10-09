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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 жов, 2018 08:55
Люди, чому ви вкладаєте свої гроші в російські дочки?
Мало стріляють по наших хлопцях?
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голийВкропиві
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:18
голийВкропиві написав:
Люди, чому ви вкладаєте свої гроші в російські дочки?
Мало стріляють по наших хлопцях?
Ви недооцінюєте готовність наших людей продати рідну маму за 5 копійок.
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Bobb
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:24
Bobb написав: голийВкропиві написав:
Люди, чому ви вкладаєте свої гроші в російські дочки?
Мало стріляють по наших хлопцях?
Ви недооцінюєте готовність наших людей продати рідну маму за 5 копійок.
Так я це і спостерігаю навколо, а особливо на цьому форумі
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голийВкропиві
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:32
Правильно ли я понимаю (кредитка Коннект) - если дата договора была вчера, а сегодня в МАБЕ появилась красная цифра с сроком погашения до 1.11 (только рассрочка) то сегодня можно погасить только 1 грн чтоб 3,5 % не сняло?
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Sergion
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:34
голийВкропиві
Во-первых, банк не российский. Во-вторых, вы не имеете права указывать. В-третьих - к этническим русским вы также относитесь?
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Vorlon
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:37
Sergion написав:
Правильно ли я понимаю (кредитка Коннект) - если дата договора была вчера, а сегодня в МАБЕ появилась красная цифра с сроком погашения до 1.11 (только рассрочка) то сегодня можно погасить только 1 грн чтоб 3,5 % не сняло?
По поводу гривны у вас все уже произошло вчера, а вы это даже похоже не почувсвовали.
Теперь можете поэксперементировать уже 9.11. Но для коннекта это особо смысла не имеет.
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Aps
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:40
Інкогніто написав:
Проскакивало или я ошибаюсь, что движения пакетная карта - сбер идут в общий лимит 450000 грн в месяц?
Інкогніто, доброе утро. Интернет-банкинг. Лимиты на проведение операций в системе, п.1:
«Договірне списання на перекази між рахунками одного Клієнта, відкритими в Банку (рахунки 2620, 2625, 2909), на поповнення строкових депозитів (рахунок 2630) - без лимиту».
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:47
Alfa_Bank написав:
alexander_mcgarret, добрый день. Укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН.
К сожалению, не могу, форум не дает:
Ваш тип аккаунта на нашем форуме пока не разрешает отправлять ЛС.
Есть какой-то альтернативный канал?
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alexander_mcgarret
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:51
Aps написав: Sergion написав:
Правильно ли я понимаю (кредитка Коннект) - если дата договора была вчера, а сегодня в МАБЕ появилась красная цифра с сроком погашения до 1.11 (только рассрочка) то сегодня можно погасить только 1 грн чтоб 3,5 % не сняло?
По поводу гривны у вас все уже произошло вчера, а вы это даже похоже не почувсвовали.
Теперь можете поэксперементировать уже 9.11. Но для коннекта это особо смысла не имеет.
Спс
Я не почувствовал потому что перешел на Коннект с другого тарифа и только сегодня он сменился в МАБЕ
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Sergion
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:54
ТЕА написав:Alfa_Bank
, почему при наличии 4282 бонуса я не могу их использовать для оплаты вот этой операции по карте xxxxxxx8732?:
25.09.2018 28.09.2018 Покупка (KIE00001PAYHUB(KIE00001), 044231-719, UKR,MCC 4816) - 28,00
или в предверии повышения минимальной суммы с 25 до 100 грн. Ваша система блокирует попытки клиентов воспользоваться собственными деньгами?
ТЕА, доброе утро. Данный МСС 4816 не участвует в начислении баллов, соответственно возврат за данную покупку совершить невозможно.
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Alfa_Bank
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