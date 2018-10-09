Додано: Сер 10 жов, 2018 09:59

Добрый день.

Алла конечно своеобразная дама. Вчера в очередной раз в этом убедился.

9.10 вечером в районе 18-50 пополнил карту через банкомат с возможностью пополнения. Сразу же через приложение Альфа мобайл перебросил на Доходный сейф. Все вроде прошло.

Сегодня через браузер решил посмотреть как прошло зачисление. И что я вижу: дата проводки(почему то указано 2раза) от 10.10 и что самое интересное сумма вроде как проведена на Дох.сейф,но до сих пор значится доступной в Загальний баланс.

Как такое может быть? И почему проводка прошла сегодняшним днем,если ранее мне сотрудник Банка скидывала табличку,где указано,что если перевод до 20-00,то начисление процентов начинается со след.рабочего дня,т.е с сегодня.

Ничего не понимаю!