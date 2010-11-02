crazymod написав:Этот банк задолбал постоянными попытками стрясти копейки по любому поводу. Постоянно меняются правила оплаты пакетов, оплаты СМС и так далее. Да еще программное обеспечение постоянно глючит - то пароль не проходит, то клиента по номеру карты найти не может. Закончится депо, уйду из этого банка совсем.
crazymod, добрый день. Возможность изменения тарифов карты предусмотрены договором, который вы подписываете с банком. Укажите, пожалуйста, в ЛС конкретные случаи, когда не было получено СМС от банка и другие ситуации.
Возможность изменения предусмотрена, но это не значит что ею можно злоупотреблять. К тому же банк сам регулярно нарушает условия договора, не успевая перенастроить свою систему под очередные изменения: - не выплачивает кэшбек, - не правильно начисляет абонплату, - по собственной инициативе выпускает не нужные карты с абонплатой.
kucher_oleg_ua, добрый день. Сбои, к сожалению, бывают. Если доказана вина со стороны банка, то мы всегда возмещаем потери клиента. Что касается ваших претензий – для возможности рассмотреть укажите данные и детали в ЛС.
_PORT_UA написав:Добрый день. Алла конечно своеобразная дама. Вчера в очередной раз в этом убедился. 9.10 вечером в районе 18-50 пополнил карту через банкомат с возможностью пополнения. Сразу же через приложение Альфа мобайл перебросил на Доходный сейф. Все вроде прошло. Сегодня через браузер решил посмотреть как прошло зачисление. И что я вижу: дата проводки(почему то указано 2раза) от 10.10 и что самое интересное сумма вроде как проведена на Дох.сейф,но до сих пор значится доступной в Загальний баланс. Как такое может быть? И почему проводка прошла сегодняшним днем,если ранее мне сотрудник Банка скидывала табличку,где указано,что если перевод до 20-00,то начисление процентов начинается со след.рабочего дня,т.е с сегодня. Ничего не понимаю!
PORT_UA, добрый день. Ваш запрос в работе. Ожидайте, пожалуйста, ответ по запросу в ЛС.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 10 жов, 2018 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Клиент_ написав:В МАБе не работает отказ от лонгации "Умных" депозитов, открытых в нем же. "радует" глаз красный баннер о том, что деп. открыт не в МАБе, или тех.сбой. Обращался в КЦ, наверное, месяц назад. оформили заявку, на которую должны отреагировать в течениеие 5 дней. Ожидаемо, в современных стандартах Альфы, на эту заявку "забили" от слова совсем. Звонил позже еще раз. Отговорки ни о чем. Альфа, мягко говоря, уже утомил подход "и так сойдет".
Клиент_, добрый день. Эта проблема находится в работе IT-специалистов банка. Должна была быть исправлена в релизе 08.10, но релиз не состоялся. Новые сроки пока на уточнении. Извините за неудобства. Для возможности рассмотреть претензию о работе КЦ, укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН.
Через отделение можно отменить? Или так же, как в МАБе?
Хутін Пуй написав:алё,Михайлё! Где мои СУПЕРБОНУСЫ ? Смузисту пендель дайте,уже ж 10 октября
Хутін Пуй, добрый день. Данные функции вступят в силу в течение 1-2 дней.
а в мобМАБе вводите в оману! Дайте Альоше свежих муХоморов))
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Три месяца назад я закрыл счет в Альфабанке, чтобы перестали с меня списывать деньги с карты, которой я не пользуюсь, загоняя ее в минуса. Но вчера мне приходит такая смс. Вопрос - не начнет ли опять банк рисовать мне какието долги и делать списания, даже если счет закрыт?
x3mal написав:Три месяца назад я закрыл счет в Альфабанке, чтобы перестали с меня списывать деньги с карты, которой я не пользуюсь, загоняя ее в минуса. Но вчера мне приходит такая смс. Вопрос - не начнет ли опять банк рисовать мне какието долги и делать списания, даже если счет закрыт?
x3mal, добрый день. Ваш счет закрыт, никаких списаний не будет.