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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6203620462056206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 920
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 920
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:23

  kucher_oleg_ua написав:
  Alfa_Bank написав:
  crazymod написав:Этот банк задолбал постоянными попытками стрясти копейки по любому поводу. Постоянно меняются правила оплаты пакетов, оплаты СМС и так далее. Да еще программное обеспечение постоянно глючит - то пароль не проходит, то клиента по номеру карты найти не может. Закончится депо, уйду из этого банка совсем.

crazymod, добрый день. Возможность изменения тарифов карты предусмотрены договором, который вы подписываете с банком. Укажите, пожалуйста, в ЛС конкретные случаи, когда не было получено СМС от банка и другие ситуации.


Возможность изменения предусмотрена, но это не значит что ею можно злоупотреблять.
К тому же банк сам регулярно нарушает условия договора, не успевая перенастроить свою систему под очередные изменения:
- не выплачивает кэшбек,
- не правильно начисляет абонплату,
- по собственной инициативе выпускает не нужные карты с абонплатой.

kucher_oleg_ua, добрый день. Сбои, к сожалению, бывают. Если доказана вина со стороны банка, то мы всегда возмещаем потери клиента. Что касается ваших претензий – для возможности рассмотреть укажите данные и детали в ЛС.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:39

  alexander_mcgarret написав:
  Alfa_Bank написав:alexander_mcgarret, добрый день. Укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН.


К сожалению, не могу, форум не дает:
Ваш тип аккаунта на нашем форуме пока не разрешает отправлять ЛС.


Есть какой-то альтернативный канал?

alexander_mcgarr, добрый день. Да, можете отправить на наш адрес info_client@alfabank.kiev.ua с ссылкой на отзыв с вопросом.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:44

  _PORT_UA написав:Добрый день.
Алла конечно своеобразная дама. Вчера в очередной раз в этом убедился.
9.10 вечером в районе 18-50 пополнил карту через банкомат с возможностью пополнения. Сразу же через приложение Альфа мобайл перебросил на Доходный сейф. Все вроде прошло.
Сегодня через браузер решил посмотреть как прошло зачисление. И что я вижу: дата проводки(почему то указано 2раза) от 10.10 и что самое интересное сумма вроде как проведена на Дох.сейф,но до сих пор значится доступной в Загальний баланс.
Как такое может быть? И почему проводка прошла сегодняшним днем,если ранее мне сотрудник Банка скидывала табличку,где указано,что если перевод до 20-00,то начисление процентов начинается со след.рабочего дня,т.е с сегодня.
Ничего не понимаю!

PORT_UA, добрый день. Ваш запрос в работе. Ожидайте, пожалуйста, ответ по запросу в ЛС.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Сер 10 жов, 2018 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:45

  Вкладчик1234 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Клиент_ написав:В МАБе не работает отказ от лонгации "Умных" депозитов, открытых в нем же. "радует" глаз красный баннер о том, что деп. открыт не в МАБе, или тех.сбой. Обращался в КЦ, наверное, месяц назад. оформили заявку, на которую должны отреагировать в течениеие 5 дней. Ожидаемо, в современных стандартах Альфы, на эту заявку "забили" от слова совсем. Звонил позже еще раз. Отговорки ни о чем. Альфа, мягко говоря, уже утомил подход "и так сойдет".

Клиент_, добрый день. Эта проблема находится в работе IT-специалистов банка. Должна была быть исправлена в релизе 08.10, но релиз не состоялся. Новые сроки пока на уточнении. Извините за неудобства.
Для возможности рассмотреть претензию о работе КЦ, укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН.

Через отделение можно отменить? Или так же, как в МАБе?

Вкладчик1234, добрый день. Через отделение можно.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:54

Re: Альфа-Банк

Виктория что ли в отпуске? Прикол сдох сейфа же 100500 раз уже обсуждался.
что там обрабатывать?
пока деньги не распределятся по счету ниче на сдохсейф же не зайдет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:42

  mephala написав:Виктория что ли в отпуске? Прикол сдох сейфа же 100500 раз уже обсуждался.
что там обрабатывать?
пока деньги не распределятся по счету ниче на сдохсейф же не зайдет.

mephala, добрый день. Я с вами). _PORT_UA прислал также запрос с детализацией в ЛС.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:43

  Alfa_Bank написав:
  Хутін Пуй написав:алё,Михайлё! Где мои СУПЕРБОНУСЫ ? Смузисту пендель дайте,уже ж 10 октября

Хутін Пуй, добрый день. Данные функции вступят в силу в течение 1-2 дней.

а в мобМАБе вводите в оману! Дайте Альоше свежих муХоморов))
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:45

Три месяца назад я закрыл счет в Альфабанке, чтобы перестали с меня списывать деньги с карты, которой я не пользуюсь, загоняя ее в минуса.
Но вчера мне приходит такая смс.
Вопрос - не начнет ли опять банк рисовать мне какието долги и делать списания, даже если счет закрыт?
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x3mal
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:06

  x3mal написав:Три месяца назад я закрыл счет в Альфабанке, чтобы перестали с меня списывать деньги с карты, которой я не пользуюсь, загоняя ее в минуса.
Но вчера мне приходит такая смс.
Вопрос - не начнет ли опять банк рисовать мне какието долги и делать списания, даже если счет закрыт?

x3mal, добрый день. Ваш счет закрыт, никаких списаний не будет.
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