4.2. Обмін бонусів у категорії «Повернення покупки»



4.2.1. Учасник Програми Лояльності може витратити накопичені бонуси на Заохочення «Повернення покупки» у мобільному додатку «Альфа-Мобайл Україна». Вартість Заохочення погашається бонусами у вигляді «Повернення покупки», виходячи із розрахунків, наведених у Додатку 1, де Банк є податковим агентом щодо нарахування, утримання та перерахування до бюджету ПДФО та військового збору із суми нарахованого (виплаченого, наданого) учаснику Заохочення (вартість оподаткування також погашається за рахунок бонусів).



4.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції).



4.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів з поточної дати логіну в Альфа-мобайл.



4.2.4. Учасник Програми може повернути кошти за покупки у відповідності до встановлених лімітів у Додатку 1. Всі дані щодо лімітів можуть бути змінені Банком на власний розсуд.



4.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими пройшло фінансове списання.



4.2.6. У випадку якщо картка Учасника заблокована, або перевипущена, учаснику Програми не будуть доступні операції щодо повернення покупок по такій картці.



4.2.7. Якщо картка відкрита в національній валюті, тоді транзакції здійснені цією карткою підлягають під опцію «Повернення коштів за покупки», в т.ч. за здійсненні транзакції за кордоном.



4.2.8. У випадку, якщо у Учасника картковий рахунок відкритий в іноземній валюті, то транзакції здійснені цією карткою не підлягають під опцію «Повернення покупки».



4.2.9. Опція «повернення покупки» доступна у разі наявності необхідної кількості бонусів на бонусному рахунку в Альфа-Мобайл Україна з урахуванням податків (ПДФО та військового збору).



4.2.10. Якщо баланс бонусного рахунку дозволяє повернути декілька покупок за останні 30 календарних днів – такі операції з обміну бонусів мають здійснюватися по-чергово.



4.2.11. В момент, коли Учасник натискає кнопку в розділі Програми Лояльності в Альфа-Мобайл Україна «Повернути кошти за покупку» — він тим самим підтверджує ознайомлення з цими Правилами.



4.2.12. Кількість операцій можливих до «повернення покупки» передбачено Додатком 1.



4.2.13. Зарахування коштів по «поверненню покупки» відбувається в режимі реального часу. Але Банк залишає за собою право здійснити таку операцію протягом 3-х банківських днів.