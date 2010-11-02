RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6204620562066207

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 920
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
179
Всього голосів : 920
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:49

  ТЕА написав:Alfa_Bank, в каком пункте правил указано, что "возврат за данную покупку совершить невозможно"? Я только что перечитал Ваши правила по программе лояльности и не нашёл там подобных ограничений...

ТЕА, МСС 4816 указан в перечне МСС-кодов, которые не принимают участие в программе лояльности.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4929
З нами з: 18.02.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:53

  Alfa_Bank написав:
  ТЕА написав:Alfa_Bank, в каком пункте правил указано, что "возврат за данную покупку совершить невозможно"? Я только что перечитал Ваши правила по программе лояльности и не нашёл там подобных ограничений...

ТЕА, МСС 4816 указан в перечне МСС-кодов, которые не принимают участие в программе лояльности.

Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...

4.2. Обмін бонусів у категорії «Повернення покупки»

4.2.1. Учасник Програми Лояльності може витратити накопичені бонуси на Заохочення «Повернення покупки» у мобільному додатку «Альфа-Мобайл Україна». Вартість Заохочення погашається бонусами у вигляді «Повернення покупки», виходячи із розрахунків, наведених у Додатку 1, де Банк є податковим агентом щодо нарахування, утримання та перерахування до бюджету ПДФО та військового збору із суми нарахованого (виплаченого, наданого) учаснику Заохочення (вартість оподаткування також погашається за рахунок бонусів).

4.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції).

4.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів з поточної дати логіну в Альфа-мобайл.

4.2.4. Учасник Програми може повернути кошти за покупки у відповідності до встановлених лімітів у Додатку 1. Всі дані щодо лімітів можуть бути змінені Банком на власний розсуд.

4.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими пройшло фінансове списання.

4.2.6. У випадку якщо картка Учасника заблокована, або перевипущена, учаснику Програми не будуть доступні операції щодо повернення покупок по такій картці.

4.2.7. Якщо картка відкрита в національній валюті, тоді транзакції здійснені цією карткою підлягають під опцію «Повернення коштів за покупки», в т.ч. за здійсненні транзакції за кордоном.

4.2.8. У випадку, якщо у Учасника картковий рахунок відкритий в іноземній валюті, то транзакції здійснені цією карткою не підлягають під опцію «Повернення покупки».

4.2.9. Опція «повернення покупки» доступна у разі наявності необхідної кількості бонусів на бонусному рахунку в Альфа-Мобайл Україна з урахуванням податків (ПДФО та військового збору).

4.2.10. Якщо баланс бонусного рахунку дозволяє повернути декілька покупок за останні 30 календарних днів – такі операції з обміну бонусів мають здійснюватися по-чергово.

4.2.11. В момент, коли Учасник натискає кнопку в розділі Програми Лояльності в Альфа-Мобайл Україна «Повернути кошти за покупку» — він тим самим підтверджує ознайомлення з цими Правилами.

4.2.12. Кількість операцій можливих до «повернення покупки» передбачено Додатком 1.

4.2.13. Зарахування коштів по «поверненню покупки» відбувається в режимі реального часу. Але Банк залишає за собою право здійснити таку операцію протягом 3-х банківських днів.
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3759
З нами з: 06.08.08
Подякував: 205 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:09

  Тракторист написав:Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...


Тракторист, добрый день. В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена. Сегодня должны обновить:
«5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл».
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4929
З нами з: 18.02.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:10

  Alfa_Bank написав:
  ТЕА написав:Alfa_Bank, в каком пункте правил указано, что "возврат за данную покупку совершить невозможно"? Я только что перечитал Ваши правила по программе лояльности и не нашёл там подобных ограничений...

ТЕА, МСС 4816 указан в перечне МСС-кодов, которые не принимают участие в программе лояльности.

этот код не участвует в начислении бонусов, но вы не ответили какой пункт правил говорит что "возврат за данную покупку совершить невозможно"?
ТЕА
 
Повідомлень: 159
З нами з: 19.07.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:14

  Alfa_Bank написав:
  Тракторист написав:Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...


Тракторист, добрый день. В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена. Сегодня должны обновить:
«5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл».

в правилах размещённых по адресу https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html нет п.5.2.2...

или вы считаете, что изменения в правила могут вступить в действие до их публикации?...
Востаннє редагувалось ТЕА в Сер 10 жов, 2018 13:26, всього редагувалось 1 раз.
ТЕА
 
Повідомлень: 159
З нами з: 19.07.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:18

  Alfa_Bank написав:
  Тракторист написав:Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...


Тракторист, добрый день. В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена. Сегодня должны обновить:
«5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл».

Пляке пламенный привет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25903
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2073 раз.
Подякували: 2921 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:25

  mephala написав:Виктория что ли в отпуске? Прикол сдох сейфа же 100500 раз уже обсуждался.
что там обрабатывать?
пока деньги не распределятся по счету ниче на сдохсейф же не зайдет.

Не знал всех тонкостей,теперь научен.
У каждого банка все по разному. В том же Пумбе все зачисление онлайн.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 103
З нами з: 09.02.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:41

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  Тракторист написав:Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...


Тракторист, добрый день. В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена. Сегодня должны обновить:
«5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл».

Пляке пламенный привет :)

могло быть немного не так.
по одной постановке задачи одни писали код а другие правила для юзеров.
в итоге кто в лес кто по дрова. :roll:
но канеш в лучших традициях смузистов решили не придерживаясь 30 дней изменить правила а не код программы.
mephala
 
Повідомлень: 3599
З нами з: 07.04.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:49

  Alfa_Bank написав:
  Тракторист написав:Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...


Тракторист, добрый день. В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена. Сегодня должны обновить:
«5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл».

Alfa_Bank, где и когда были опубликованы изменения в правила? с какого числа действует новая редакция правил? почему в спорных вопросах, когда банк откровенно накосячил, не действует правило что клиент всегда прав?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3759
З нами з: 06.08.08
Подякував: 205 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6204620562066207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, bmwbmw, kostya77, vollena71, Vorlon і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 967, 968, 969
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
9686 1868193
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 13:23
ТЕА
Банк Глобус 1 ... 401, 402, 403
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4023 555441
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 13:09
Vatsyk
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3195, 3196, 3197
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31963 3974257
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 13:01
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.