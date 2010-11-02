ТЕА написав:Alfa_Bank, в каком пункте правил указано, что "возврат за данную покупку совершить невозможно"? Я только что перечитал Ваши правила по программе лояльности и не нашёл там подобных ограничений...
ТЕА, МСС 4816 указан в перечне МСС-кодов, которые не принимают участие в программе лояльности.
ТЕА написав:Alfa_Bank, в каком пункте правил указано, что "возврат за данную покупку совершить невозможно"? Я только что перечитал Ваши правила по программе лояльности и не нашёл там подобных ограничений...
ТЕА, МСС 4816 указан в перечне МСС-кодов, которые не принимают участие в программе лояльности.
Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...
4.2. Обмін бонусів у категорії «Повернення покупки»
4.2.1. Учасник Програми Лояльності може витратити накопичені бонуси на Заохочення «Повернення покупки» у мобільному додатку «Альфа-Мобайл Україна». Вартість Заохочення погашається бонусами у вигляді «Повернення покупки», виходячи із розрахунків, наведених у Додатку 1, де Банк є податковим агентом щодо нарахування, утримання та перерахування до бюджету ПДФО та військового збору із суми нарахованого (виплаченого, наданого) учаснику Заохочення (вартість оподаткування також погашається за рахунок бонусів).
4.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції).
4.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 30 календарних днів з поточної дати логіну в Альфа-мобайл.
4.2.4. Учасник Програми може повернути кошти за покупки у відповідності до встановлених лімітів у Додатку 1. Всі дані щодо лімітів можуть бути змінені Банком на власний розсуд.
4.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими пройшло фінансове списання.
4.2.6. У випадку якщо картка Учасника заблокована, або перевипущена, учаснику Програми не будуть доступні операції щодо повернення покупок по такій картці.
4.2.7. Якщо картка відкрита в національній валюті, тоді транзакції здійснені цією карткою підлягають під опцію «Повернення коштів за покупки», в т.ч. за здійсненні транзакції за кордоном.
4.2.8. У випадку, якщо у Учасника картковий рахунок відкритий в іноземній валюті, то транзакції здійснені цією карткою не підлягають під опцію «Повернення покупки».
4.2.9. Опція «повернення покупки» доступна у разі наявності необхідної кількості бонусів на бонусному рахунку в Альфа-Мобайл Україна з урахуванням податків (ПДФО та військового збору).
4.2.10. Якщо баланс бонусного рахунку дозволяє повернути декілька покупок за останні 30 календарних днів – такі операції з обміну бонусів мають здійснюватися по-чергово.
4.2.11. В момент, коли Учасник натискає кнопку в розділі Програми Лояльності в Альфа-Мобайл Україна «Повернути кошти за покупку» — він тим самим підтверджує ознайомлення з цими Правилами.
4.2.12. Кількість операцій можливих до «повернення покупки» передбачено Додатком 1.
4.2.13. Зарахування коштів по «поверненню покупки» відбувається в режимі реального часу. Але Банк залишає за собою право здійснити таку операцію протягом 3-х банківських днів.
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист написав:Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...
Тракторист, добрый день. В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена. Сегодня должны обновить: «5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл».
ТЕА написав:Alfa_Bank, в каком пункте правил указано, что "возврат за данную покупку совершить невозможно"? Я только что перечитал Ваши правила по программе лояльности и не нашёл там подобных ограничений...
ТЕА, МСС 4816 указан в перечне МСС-кодов, которые не принимают участие в программе лояльности.
этот код не участвует в начислении бонусов, но вы не ответили какой пункт правил говорит что "возврат за данную покупку совершить невозможно"?
Тракторист написав:Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...
Тракторист, добрый день. В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена. Сегодня должны обновить: «5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл».
Тракторист написав:Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...
Тракторист, добрый день. В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена. Сегодня должны обновить: «5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл».
Тракторист написав:Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...
Тракторист, добрый день. В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена. Сегодня должны обновить: «5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл».
Пляке пламенный привет
могло быть немного не так. по одной постановке задачи одни писали код а другие правила для юзеров. в итоге кто в лес кто по дрова. но канеш в лучших традициях смузистов решили не придерживаясь 30 дней изменить правила а не код программы.
Тракторист написав:Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...
Тракторист, добрый день. В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена. Сегодня должны обновить: «5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл».
Alfa_Bank, где и когда были опубликованы изменения в правила? с какого числа действует новая редакция правил? почему в спорных вопросах, когда банк откровенно накосячил, не действует правило что клиент всегда прав?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua