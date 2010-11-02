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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6206620762086209>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:15

  Тракторист написав:
  Alfa_Bank написав:
  Тракторист написав:Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...


Тракторист, добрый день. В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена. Сегодня должны обновить:
«5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл».

Alfa_Bank, где и когда были опубликованы изменения в правила? с какого числа действует новая редакция правил? почему в спорных вопросах, когда банк откровенно накосячил, не действует правило что клиент всегда прав?...

Тракторист, это не изменения Правил, а дополнения к ним, которые по сути ничего не меняют.
«п. 2.20. Всі зміни і доповнення, що вносяться Банком в Правила, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Програми https://cashuclub.com.ua/, окрім умов щодо припинення дії Програми, які вносяться та набувають чинності в порядку, передбаченому Правилами, в т.ч., п.п. 2.22., 2.24. Правил. Користувач приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати зміни/доповнення до Правил, що розміщуються Банком на сайті Програми.»
Дата утверждения изменений – это внутренние процедуры банка, а размещение на сайте должны быть сегодня.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:27

Re: Альфа-Банк

а если нет движений по картам (открыто 2 в пакете ультра под депо), то все равно берется 2*8грн/карта за смс?
и надо искать смартфон для лишних телодвижений с пушами, чтобы не было этих лишних ненужных затрат ...
vililit
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:35

  vililit написав:а если нет движений по картам (открыто 2 в пакете ультра под депо), то все равно берется 2*8грн/карта за смс?
и надо искать смартфон для лишних телодвижений с пушами, чтобы не было этих лишних ненужных затрат ...

да, полюбе возьмут абонку и нуна искать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:42

Re: Альфа-Банк

:x вот это ... ненавязчивый сервис ....
vililit
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:47

Re: Альфа-Банк

Акция минфина - Розыгрыш от ТОП Банков
Сделала заявку, оформила депозит и заполняю бланк подтверждения.
Вопрос - если вдруг что-то выиграется, на какой транзитный счет будет зачисляться? Надо указать или номер, или поставить ноли. Номер транзитного счета мне подсказали, но
я не знаю, что вбивать - его или нули.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:51

  Hella написав:Акция минфина - Розыгрыш от ТОП Банков
Сделала заявку, оформила депозит и заполняю бланк подтверждения.
Вопрос - если вдруг что-то выиграется, на какой транзитный счет будет зачисляться? Надо указать или номер, или поставить ноли. Номер транзитного счета мне подсказали, но
я не знаю, что вбивать - его или нули.

Не на транзитний а на Ваш рахунок...але грошенята сюди йдуть через транзитний.
Так що вбивати номер транзитного...
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:54

Re: Альфа-Банк

Я давал реквизиты сбера Аллы по бонусу за альянс, получил.
Они вроде прямые просили, переспрашивает, что прямые.

clientage написав:
  vililit написав:а если нет движений по картам (открыто 2 в пакете ультра под депо), то все равно берется 2*8грн/карта за смс?
и надо искать смартфон для лишних телодвижений с пушами, чтобы не было этих лишних ненужных затрат ...

да, полюбе возьмут абонку и нуна искать
Hella написав:Акция минфина - Розыгрыш от ТОП Банков
Сделала заявку, оформила депозит и заполняю бланк подтверждения.
Вопрос - если вдруг что-то выиграется, на какой транзитный счет будет зачисляться? Надо указать или номер, или поставить ноли. Номер транзитного счета мне подсказали, но
я не знаю, что вбивать - его или нули.
Востаннє редагувалось Інкогніто в Сер 10 жов, 2018 14:56, всього редагувалось 1 раз.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:55

Інкогніто
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Спасибо ).

З.Ы. Кто-то на форуме сказал, что перед оформлением депозита надо заглянуть на Минфин. Теперь я тоже буду следовать этому правилу, а вдруг ).
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:34

[b]Альфа-банк[/b]
Хотелось бы услышать официальный комментарий представителя по поводу очередного покращення (абонплаты за СМС) когда-то уважаемого банка.
1. 8 грн берется по каждой карте в пакете (не за пакет, как за "обслуживание")?
2. Если карты в валюте, списывается эквивалент в долларе/евро или все скопом с гривневой карты?
3. Если движения по карте не было, абонплата все равно берется?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:40

  Alfa_Bank написав:В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена

Алла в своём репертуаре - меняет правила во время игры.
Как можно быть таким мелким крохобором-жуликом ?
Я понимаю, когда таким мелким крысятничеством занимаются банки-микробы. Но у Аллы то должна быть хоть какая-то гордость ? Реноме ?
Или ей важнее содрать 3 копейки с очередного бедолаги, чем свой имидж ?
mustbe
 
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