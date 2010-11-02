Тракторист написав:Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...
Тракторист, добрый день. В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена. Сегодня должны обновить: «5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл».
Alfa_Bank, где и когда были опубликованы изменения в правила? с какого числа действует новая редакция правил? почему в спорных вопросах, когда банк откровенно накосячил, не действует правило что клиент всегда прав?...
Тракторист, это не изменения Правил, а дополнения к ним, которые по сути ничего не меняют. «п. 2.20. Всі зміни і доповнення, що вносяться Банком в Правила, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Програми https://cashuclub.com.ua/, окрім умов щодо припинення дії Програми, які вносяться та набувають чинності в порядку, передбаченому Правилами, в т.ч., п.п. 2.22., 2.24. Правил. Користувач приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати зміни/доповнення до Правил, що розміщуються Банком на сайті Програми.» Дата утверждения изменений – это внутренние процедуры банка, а размещение на сайте должны быть сегодня.
а если нет движений по картам (открыто 2 в пакете ультра под депо), то все равно берется 2*8грн/карта за смс? и надо искать смартфон для лишних телодвижений с пушами, чтобы не было этих лишних ненужных затрат ...
vililit написав:а если нет движений по картам (открыто 2 в пакете ультра под депо), то все равно берется 2*8грн/карта за смс? и надо искать смартфон для лишних телодвижений с пушами, чтобы не было этих лишних ненужных затрат ...
Акция минфина - Розыгрыш от ТОП Банков Сделала заявку, оформила депозит и заполняю бланк подтверждения. Вопрос - если вдруг что-то выиграется, на какой транзитный счет будет зачисляться? Надо указать или номер, или поставить ноли. Номер транзитного счета мне подсказали, но я не знаю, что вбивать - его или нули.
Hella написав:Акция минфина - Розыгрыш от ТОП Банков Сделала заявку, оформила депозит и заполняю бланк подтверждения. Вопрос - если вдруг что-то выиграется, на какой транзитный счет будет зачисляться? Надо указать или номер, или поставить ноли. Номер транзитного счета мне подсказали, но я не знаю, что вбивать - его или нули.
Не на транзитний а на Ваш рахунок...але грошенята сюди йдуть через транзитний. Так що вбивати номер транзитного...
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Я давал реквизиты сбера Аллы по бонусу за альянс, получил. Они вроде прямые просили, переспрашивает, что прямые.
clientage написав:
vililit написав:а если нет движений по картам (открыто 2 в пакете ультра под депо), то все равно берется 2*8грн/карта за смс? и надо искать смартфон для лишних телодвижений с пушами, чтобы не было этих лишних ненужных затрат ...
да, полюбе возьмут абонку и нуна искать
Hella написав:Акция минфина - Розыгрыш от ТОП Банков Сделала заявку, оформила депозит и заполняю бланк подтверждения. Вопрос - если вдруг что-то выиграется, на какой транзитный счет будет зачисляться? Надо указать или номер, или поставить ноли. Номер транзитного счета мне подсказали, но я не знаю, что вбивать - его или нули.
Востаннє редагувалось Інкогніто в Сер 10 жов, 2018 14:56, всього редагувалось 1 раз.
[b]Альфа-банк[/b] Хотелось бы услышать официальный комментарий представителя по поводу очередного покращення (абонплаты за СМС) когда-то уважаемого банка. 1. 8 грн берется по каждой карте в пакете (не за пакет, как за "обслуживание")? 2. Если карты в валюте, списывается эквивалент в долларе/евро или все скопом с гривневой карты? 3. Если движения по карте не было, абонплата все равно берется?
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо-код: DNVFS7A
Alfa_Bank написав:В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена
Алла в своём репертуаре - меняет правила во время игры. Как можно быть таким мелким крохобором-жуликом ? Я понимаю, когда таким мелким крысятничеством занимаются банки-микробы. Но у Аллы то должна быть хоть какая-то гордость ? Реноме ? Или ей важнее содрать 3 копейки с очередного бедолаги, чем свой имидж ?