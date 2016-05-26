Annet_ написав:[b]Альфа-банк[/b] Хотелось бы услышать официальный комментарий представителя по поводу очередного покращення (абонплаты за СМС) когда-то уважаемого банка. 1. 8 грн берется по каждой карте в пакете (не за пакет, как за "обслуживание")? 2. Если карты в валюте, списывается эквивалент в долларе/евро или все скопом с гривневой карты? 3. Если движения по карте не было, абонплата все равно берется?
Казалось бы, разошлите сообщение: "НННН числа СМС об операциях будут отключены. Все, кому они нужны после этой даты, всегда могут подключить их в МАБ за 8 грн/месяц. Или можно получать бесплатные пуш-сообщения, подключив их в мобильной версии МАБ." И клиентоориентированность на высоте, а депозитчикам не нужно искать смарты. Чудны дела твои Алла.
curiousobro написав:Казалось бы, разошлите сообщение: "НННН числа СМС об операциях будут отключены. Все, кому они нужны после этой даты, всегда могут подключить их в МАБ за 8 грн/месяц. Или можно получать бесплатные пуш-сообщения, подключив их в мобильной версии МАБ." И клиентоориентированность на высоте, а депозитчикам не нужно искать смарты. Чудны дела твои Алла.
не. этот вариант не утвердят СБшники. это же понижение безопасности на карте без согласия клиента. но тот кто нанял этих идиотов на работу канеш ошибку сделал огромную. я еще понимаю когда меняют тарифы для тех кто юзает карты постоянно и он узнает про их изменение ну максимум с месячной задержкой и может оперативно реагировать. но эти же карты парили под депо!!! то сначала подняли планку бесплатности что бы навариться на картах которые по году не юзают. то теперь на этих же картах хотят навариться на смсках когда чел придет спустя два года и прозреет. я тихо в шоке.
curiousobro написав:Казалось бы, разошлите сообщение: "НННН числа СМС об операциях будут отключены. Все, кому они нужны после этой даты, всегда могут подключить их в МАБ за 8 грн/месяц. Или можно получать бесплатные пуш-сообщения, подключив их в мобильной версии МАБ." И клиентоориентированность на высоте, а депозитчикам не нужно искать смарты. Чудны дела твои Алла.
не. этот вариант не утвердят СБшники. это же понижение безопасности на карте без согласия клиента. но тот кто нанял этих идиотов на работу канеш ошибку сделал огромную. я еще понимаю когда меняют тарифы для тех кто юзает карты постоянно и он узнает про их изменение ну максимум с месячной задержкой и может оперативно реагировать. но эти же карты парили под депо!!! то сначала подняли планку бесплатности что бы навариться на картах которые по году не юзают. то теперь на этих же картах хотят навариться на смсках когда чел придет спустя два года и прозреет. я тихо в шоке.
Ну это же элементарно ватсон.! Зрите в корень зачем это делалось и делается. Цел именно в том что вы пишете - т. е. НАВАРИЦЦО. И бессмысленно в этом случае взывать к разуму, смыслу, совести и другим честным вещам. Там где можно НАВАРИЦЦО все светлое и честное уходит на второй план. По крайней мере так у Аллы. К сожалению
Alfa_Bank написав:Тракторист, добрый день. В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена. Сегодня должны обновить: «5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл».
Alfa_Bank, где и когда были опубликованы изменения в правила? с какого числа действует новая редакция правил? почему в спорных вопросах, когда банк откровенно накосячил, не действует правило что клиент всегда прав?...
Тракторист, это не изменения Правил, а дополнения к ним, которые по сути ничего не меняют. «п. 2.20. Всі зміни і доповнення, що вносяться Банком в Правила, набувають чинності з моменту їх розміщення на сайті Програми https://cashuclub.com.ua/, окрім умов щодо припинення дії Програми, які вносяться та набувають чинності в порядку, передбаченому Правилами, в т.ч., п.п. 2.22., 2.24. Правил. Користувач приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати зміни/доповнення до Правил, що розміщуються Банком на сайті Програми.» Дата утверждения изменений – это внутренние процедуры банка, а размещение на сайте должны быть сегодня.
Alfa_Bank, из п.2.20,на который Вы ссылаетесь, п.5.2.2, о котором Вы писали выше, ещё не действует - почему Вы своих клиентов считаете идиотами?...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Annet_ написав:[b]Альфа-банк[/b] Хотелось бы услышать официальный комментарий представителя по поводу очередного покращення (абонплаты за СМС) когда-то уважаемого банка. 1. 8 грн берется по каждой карте в пакете (не за пакет, как за "обслуживание")? 2. Если карты в валюте, списывается эквивалент в долларе/евро или все скопом с гривневой карты? 3. Если движения по карте не было, абонплата все равно берется?
Annet_, добрый вечер. 1. 8 грн. берется по каждой карте в пакете (не за пакет, как за "обслуживание")? – По каждой карте. 2. Если карты в валюте, списывается эквивалент в долларе/евро или все скопом с гривневой карты? – Эквивалент в валюте карты (0.30 usd, 0.25 euro). 3. Если движения по карте не было, абонплата все равно берется? – Да.
Тракторист написав:Alfa_Bank, из п.2.20,на который Вы ссылаетесь, п.5.2.2, о котором Вы писали выше, ещё не действует - почему Вы своих клиентов считаете идиотами?...
Тракторист, ничего не изменяется с добавлением п.5.2.2. Этот пункт всего лишь уточняет Правила.
вы вносите дополнительные ограничения для клиентов и говорите что ничего не изменилось? кроме того вы элементарно не выполняете собственные правила - все изменения начинают действовать с момента публикации, а публикации этих изменений ещё не было...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист написав:Alfa_Bank, из п.2.20,на который Вы ссылаетесь, п.5.2.2, о котором Вы писали выше, ещё не действует - почему Вы своих клиентов считаете идиотами?...
Тракторист, ничего не изменяется с добавлением п.5.2.2. Этот пункт всего лишь уточняет Правила.
Ну как вы не понимаете, что по сути для ваших клиентов данный пункт вводит ограничения, которых не было до сегодняшнего дня. То есть отказ клиенту провести сегодня операцию просто не правомерно, если нет других причин кроме как неопубликованный пункт. Это все мне напомнило мое летнее общение с вашей гл, когда с меня не правомерно списали 100 грн абонки просто потому что работники банка работали не по тому как написано в тарифах, а потому как им нравится. И после моего письменного запроса тарифы подшаманили, в ответе мне написали что я сам дурак и не умею читать, но 100 грн. вернули . Так и сейчас операцию клиента надо проводить и уже после этого публиковать изменения,