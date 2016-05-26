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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6207620862096210

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:49

Re: Альфа-Банк

Банк конкретно "вжухує", як хоче, а вони й надалі несуть свої гроші їм))
"Країна дураків"©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:55

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:
  Тракторист написав:Alfa_Bank, из п.2.20,на который Вы ссылаетесь, п.5.2.2, о котором Вы писали выше, ещё не действует - почему Вы своих клиентов считаете идиотами?...

Тракторист, ничего не изменяется с добавлением п.5.2.2. Этот пункт всего лишь уточняет Правила.

Ну как вы не понимаете, что по сути для ваших клиентов данный пункт вводит ограничения, которых не было до сегодняшнего дня. То есть отказ клиенту провести сегодня операцию просто не правомерно, если нет других причин кроме как неопубликованный пункт. Это все мне напомнило мое летнее общение с вашей гл, когда с меня не правомерно списали 100 грн абонки просто потому что работники банка работали не по тому как написано в тарифах, а потому как им нравится. И после моего письменного запроса тарифы подшаманили, в ответе мне написали что я сам дурак и не умею читать, но 100 грн. вернули :). Так и сейчас операцию клиента надо проводить и уже после этого публиковать изменения,

Тракторист, Flamingo, ответ был предоставлен ранее: Альфа-Банк.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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  #<1 ... 6207620862096210
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