Flamingo написав:

Alfa_Bank написав: Тракторист написав: Alfa_Bank, из п.2.20,на который Вы ссылаетесь, п.5.2.2, о котором Вы писали выше, ещё не действует - почему Вы своих клиентов считаете идиотами?... , из п.2.20,на который Вы ссылаетесь, п.5.2.2, о котором Вы писали выше, ещё не действует - почему Вы своих клиентов считаете идиотами?...

Тракторист, ничего не изменяется с добавлением п.5.2.2. Этот пункт всего лишь уточняет Правила. Тракторист, ничего не изменяется с добавлением п.5.2.2. Этот пункт всего лишь уточняет Правила.

Ну как вы не понимаете, что по сути для ваших клиентов данный пункт вводит ограничения, которых не было до сегодняшнего дня. То есть отказ клиенту провести сегодня операцию просто не правомерно, если нет других причин кроме как неопубликованный пункт. Это все мне напомнило мое летнее общение с вашей гл, когда с меня не правомерно списали 100 грн абонки просто потому что работники банка работали не по тому как написано в тарифах, а потому как им нравится. И после моего письменного запроса тарифы подшаманили, в ответе мне написали что я сам дурак и не умею читать, но 100 грн. вернули. Так и сейчас операцию клиента надо проводить и уже после этого публиковать изменения,