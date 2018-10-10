Тракторист написав:Alfa_Bank, из п.2.20,на который Вы ссылаетесь, п.5.2.2, о котором Вы писали выше, ещё не действует - почему Вы своих клиентов считаете идиотами?...
Тракторист, ничего не изменяется с добавлением п.5.2.2. Этот пункт всего лишь уточняет Правила.
Ну как вы не понимаете, что по сути для ваших клиентов данный пункт вводит ограничения, которых не было до сегодняшнего дня. То есть отказ клиенту провести сегодня операцию просто не правомерно, если нет других причин кроме как неопубликованный пункт. Это все мне напомнило мое летнее общение с вашей гл, когда с меня не правомерно списали 100 грн абонки просто потому что работники банка работали не по тому как написано в тарифах, а потому как им нравится. И после моего письменного запроса тарифы подшаманили, в ответе мне написали что я сам дурак и не умею читать, но 100 грн. вернули . Так и сейчас операцию клиента надо проводить и уже после этого публиковать изменения,
Тракторист, Flamingo, ответ был предоставлен ранее: Альфа-Банк.
Клиент_ написав:В МАБе не работает отказ от лонгации "Умных" депозитов, открытых в нем же. "радует" глаз красный баннер о том, что деп. открыт не в МАБе, или тех.сбой. Обращался в КЦ, наверное, месяц назад. оформили заявку, на которую должны отреагировать в течениеие 5 дней. Ожидаемо, в современных стандартах Альфы, на эту заявку "забили" от слова совсем. Звонил позже еще раз. Отговорки ни о чем. Альфа, мягко говоря, уже утомил подход "и так сойдет".
Клиент_, добрый день. Эта проблема находится в работе IT-специалистов банка. Должна была быть исправлена в релизе 08.10, но релиз не состоялся. Новые сроки пока на уточнении. Извините за неудобства. Для возможности рассмотреть претензию о работе КЦ, укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН.
Внимание вопрос! Зачем было запускать релиз депозита по факту с гротескным названием "Умный" с возможностью отказа от пролонгации, которая изначально не была включена в релиз? Сложности с ликвидностью? Дурость или разгильдяйство? Ваш вариант...
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Тракторист написав:Вы как-то странно интерпретируете правила... по этим кодам не начисляются бонусы, но нигде нет указания о том, что по покупкам с этим кодом нельзя вернуть деньги...
Тракторист, добрый день. В Правила эта информация внесена, но на сайте еще не обновлена. Сегодня должны обновить: «5.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій картковий рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції). При цьому якщо така покупка/покупки здійснені у торговій точці, за якою закріплений МСС-код, що не бере участь у Програмі згідно Додатку 1, то такі операції(транзакції) не підпадають під «повернення покупки» та не відображаються для повернення в Альфа-Мобайл».
просьба прокомментировать офпреда. почему в банке изменения вступают в силу не после публикации этих изменений а после того что кто то где то что то там решил за чашкой чая? это законно оказывать услуги на условиях о которых клиент не был поставлен в известность?
Вижу в выписке покупку от 16 сентября 2018 на сумму 26,10 грн с МСС 5499 (харч). Бонусов кешью 5300+. Жму кнопку "Использовать бонусы", выскакивает окошко "Нужно больше бонусов, бла бла бла". В первом додатке до загальных умов четко указано, что минимальная стоимость покупки, возможной к вовзрату 25 грн. Какова причина отказа в использовании бонусов? http://prntscr.com/l4qbaa
Востаннє редагувалось summacut в Чет 11 жов, 2018 09:23, всього редагувалось 2 разів.