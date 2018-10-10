Вижу в выписке покупку на сумму 26,10 грн с МСС 5499 (харч). Бонусов кешью 5300+. Жму кнопку "Использовать бонусы", выскакивает окошко "Нужно больше бонусов, бла бла бла". В первом додатке до загальных умов четко указано, что минимальная стоимость покупки, возможной к вовзрату 25 грн. Какова причина отказа в использовании бонусов?
Не поспішай, Пляка ще не пив смузі. Зараз вип`є, вигадає причину і тобі її назвуть.
Вижу в выписке покупку от 16 сентября 2018 на сумму 26,10 грн с МСС 5499 (харч). Бонусов кешью 5300+. Жму кнопку "Использовать бонусы", выскакивает окошко "Нужно больше бонусов, бла бла бла". В первом додатке до загальных умов четко указано, что минимальная стоимость покупки, возможной к вовзрату 25 грн. Какова причина отказа в использовании бонусов? http://prntscr.com/l4qbaa
Офпред же говорил, что увеличивают сумму до 100 и траты списать можно только для разрешенных к бонусам мсс
Вижу в выписке покупку от 16 сентября 2018 на сумму 26,10 грн с МСС 5499 (харч). Бонусов кешью 5300+. Жму кнопку "Использовать бонусы", выскакивает окошко "Нужно больше бонусов, бла бла бла". В первом додатке до загальных умов четко указано, что минимальная стоимость покупки, возможной к вовзрату 25 грн. Какова причина отказа в использовании бонусов? http://prntscr.com/l4qbaa
Покращення
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