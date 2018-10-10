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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6209621062116212>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:21

  summacut написав:Вопрос офпреду.

Вижу в выписке покупку на сумму 26,10 грн с МСС 5499 (харч). Бонусов кешью 5300+. Жму кнопку "Использовать бонусы", выскакивает окошко "Нужно больше бонусов, бла бла бла".
В первом додатке до загальных умов четко указано, что минимальная стоимость покупки, возможной к вовзрату 25 грн.
Какова причина отказа в использовании бонусов?

Не поспішай, Пляка ще не пив смузі. Зараз вип`є, вигадає причину і тобі її назвуть.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:27

Re: Альфа-Банк

  Долярчик написав:Банк конкретно "вжухує", як хоче, а вони й надалі несуть свої гроші їм))
"Країна дураків"©

Головне, що люди хочуть зекономити копійки, а їх грають з усіх боків))))))

Лізуть, як жаба до вужа, знаючи про неминучу смерть, - і все одно лізуть)))))
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:30

Re: Альфа-Банк

Кино 40%.
Жаль я уже Веном посмотрел.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:35

  summacut написав:Вопрос офпреду.

Вижу в выписке покупку от 16 сентября 2018 на сумму 26,10 грн с МСС 5499 (харч). Бонусов кешью 5300+. Жму кнопку "Использовать бонусы", выскакивает окошко "Нужно больше бонусов, бла бла бла".
В первом додатке до загальных умов четко указано, что минимальная стоимость покупки, возможной к вовзрату 25 грн.
Какова причина отказа в использовании бонусов?
http://prntscr.com/l4qbaa

Офпред же говорил, что увеличивают сумму до 100 и траты списать можно только для разрешенных к бонусам мсс
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:37

  summacut написав:Вопрос офпреду.

Вижу в выписке покупку от 16 сентября 2018 на сумму 26,10 грн с МСС 5499 (харч). Бонусов кешью 5300+. Жму кнопку "Использовать бонусы", выскакивает окошко "Нужно больше бонусов, бла бла бла".
В первом додатке до загальных умов четко указано, что минимальная стоимость покупки, возможной к вовзрату 25 грн.
Какова причина отказа в использовании бонусов?
http://prntscr.com/l4qbaa

Покращення
Зображення
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:40

Re: Альфа-Банк

Итого получается 2% за еду и 3% за одежду. Вот же жуки :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:45

vollena71
Только что еще раз проверил. У меня минимальная стоимость покупки указана 25 грн.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:46

  curiousobro написав:Офпред же говорил, что увеличивают сумму до 100 и траты списать можно только для разрешенных к бонусам мсс


Та говорить можно что угодно. Я читаю условия в официальном приложении и вижу, что написанные самим же банком правила нарушаются.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:54

  summacut написав:
  t-step написав:Це про яку картку йде мова взагалі?


Взагалях про платину-блэк с подключенным супербонусом x4 на харч. По которой не далее, чем вчера, когда супербонусов еще не было, исправно начислялось x1 на харч.

и где про это пишут? на сайте вообще не вижу про это инфы.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:57

  curiousobro написав:Итого получается 2% за еду и 3% за одежду. Вот же жуки :)

- копейки округляются в меньшую сторону
- налог
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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