mephala написав:
и где про это пишут? на сайте вообще не вижу про это инфы.
Кеш`Ю клуб в Альфа мобайл
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:58
Кеш`Ю клуб в Альфа мобайл
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Додано: Чет 11 жов, 2018 10:00
Re: Альфа-Банк
2 грн - 1 бонус? Да ещё и налог.
Самое нищебродское предложение по кэшбеку среди дебетных карт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:11
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:14
Разве что кино, по продуктам Альфа даже сама себе проигрывает, с её Максимкой.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:26
Re: Альфа-Банк
какой смысл вообще от этого кэшью с бонусом 1 копейка за 2 потраченных грн?
это же 0,5%.
да любая тупая кредитка дает 1,5% в месяц за счет грейса.
ЗЫ
да дайте уже ссыль на этот супербонус. хоть почитаю =)
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