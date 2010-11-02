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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62106211621262136214>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:58

  mephala написав:
  summacut написав:
  t-step написав:Це про яку картку йде мова взагалі?


Взагалях про платину-блэк с подключенным супербонусом x4 на харч. По которой не далее, чем вчера, когда супербонусов еще не было, исправно начислялось x1 на харч.

и где про это пишут? на сайте вообще не вижу про это инфы.

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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:00

Re: Альфа-Банк

2 грн - 1 бонус? Да ещё и налог.
Самое нищебродское предложение по кэшбеку среди дебетных карт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:11

  Фантом написав:2 грн - 1 бонус? Да ещё и налог.
Самое нищебродское предложение по кэшбеку среди дебетных карт.

С учётом супербонуса достаточно конкурентно для выбранных категорий.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:14

  curiousobro написав:
  Фантом написав:2 грн - 1 бонус? Да ещё и налог.
Самое нищебродское предложение по кэшбеку среди дебетных карт.

С учётом супербонуса достаточно конкурентно для выбранных категорий.

Разве что кино, по продуктам Альфа даже сама себе проигрывает, с её Максимкой.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:26

Re: Альфа-Банк

какой смысл вообще от этого кэшью с бонусом 1 копейка за 2 потраченных грн?
это же 0,5%.
да любая тупая кредитка дает 1,5% в месяц за счет грейса.

ЗЫ
да дайте уже ссыль на этот супербонус. хоть почитаю =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:42

  mephala написав:и где про это пишут? на сайте вообще не вижу про это инфы.


Текстового описания нет. Есть возможность подключить в приложухе. Чирканул в чят, говорят, что сначала нужно делить на 2 :D , а уже потом умножать на 4.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:44

  mephala написав:какой смысл вообще от этого кэшью с бонусом 1 копейка за 2 потраченных грн?


В том то и дело, что 1 копейка за 1 гривну или 1%. И х4 по логике должно быть 4%, но не все так однозначно.

А получается, что сначала сумма покупки делится на 2, потом округляется в меньшую сторону, потом умножается на супербонусный коэфф:
17.2 => floor(17.2/2)*4=8*4=32 бонуса
19.1 => floor(19.1/2)*4=9*4=36 бонусов.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:52

  mephala написав:какой смысл вообще от этого кэшью с бонусом 1 копейка за 2 потраченных грн?
это же 0,5%.
да любая тупая кредитка дает 1,5% в месяц за счет грейса.

ЗЫ
да дайте уже ссыль на этот супербонус. хоть почитаю =)


Смысл в том, что некоторые стремаются всего, что начинается на "кредит" :)
Для зарплатных карт самэ тэ для стимулирования расчетов картами...
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:04

  summacut написав:
  mephala написав:какой смысл вообще от этого кэшью с бонусом 1 копейка за 2 потраченных грн?


В том то и дело, что 1 копейка за 1 гривну или 1%. И х4 по логике должно быть 4%, но не все так однозначно.

А получается, что сначала сумма покупки делится на 2, потом округляется в меньшую сторону, потом умножается на супербонусный коэфф:
17.2 => floor(17.2/2)*4=8*4=32 бонуса
19.1 => floor(19.1/2)*4=9*4=36 бонусов.

Вознаграждение за решение этих ребусов настолько неинтересное, что даже нет смысла это решать :)
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:10

Кредитка "Максимум"

Вопрос к знатокам кредитки "Максимум".
Моя дата расчётного периода - 10 число.

4 сентября погасил кредит в "ноль". Никаких комиссий не платил. С 12 сентября снова начал пользоваться картой. 5 октября погасил кредит в "ноль" и не пользовался картой.

11 октября приходит СМС, что на дату расчётного периода у меня задолженность 2 копейки (Списання процентів за користування кредитом), поэтому из-за этих внезапно появившихся откуда-то двух копеек (!) я должен банку 60 гривен (Розрахунково-касове обслуговування основної картки - щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ).

Как это понимать???
tomas-artem
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