mephala написав:
и где про это пишут? на сайте вообще не вижу про это инфы.
Кеш`Ю клуб в Альфа мобайл
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:58
Кеш`Ю клуб в Альфа мобайл
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Додано: Чет 11 жов, 2018 10:00
Re: Альфа-Банк
2 грн - 1 бонус? Да ещё и налог.
Самое нищебродское предложение по кэшбеку среди дебетных карт.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:11
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:14
Разве что кино, по продуктам Альфа даже сама себе проигрывает, с её Максимкой.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:26
Re: Альфа-Банк
какой смысл вообще от этого кэшью с бонусом 1 копейка за 2 потраченных грн?
это же 0,5%.
да любая тупая кредитка дает 1,5% в месяц за счет грейса.
ЗЫ
да дайте уже ссыль на этот супербонус. хоть почитаю =)
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:42
Текстового описания нет. Есть возможность подключить в приложухе. Чирканул в чят, говорят, что сначала нужно делить на 2 , а уже потом умножать на 4.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:44
В том то и дело, что 1 копейка за 1 гривну или 1%. И х4 по логике должно быть 4%, но не все так однозначно.
А получается, что сначала сумма покупки делится на 2, потом округляется в меньшую сторону, потом умножается на супербонусный коэфф:
17.2 => floor(17.2/2)*4=8*4=32 бонуса
19.1 => floor(19.1/2)*4=9*4=36 бонусов.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 11 жов, 2018 10:52
Смысл в том, что некоторые стремаются всего, что начинается на "кредит"
Для зарплатных карт самэ тэ для стимулирования расчетов картами...
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:04
Вознаграждение за решение этих ребусов настолько неинтересное, что даже нет смысла это решать
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:10
Кредитка "Максимум"
Вопрос к знатокам кредитки "Максимум".
Моя дата расчётного периода - 10 число.
4 сентября погасил кредит в "ноль". Никаких комиссий не платил. С 12 сентября снова начал пользоваться картой. 5 октября погасил кредит в "ноль" и не пользовался картой.
11 октября приходит СМС, что на дату расчётного периода у меня задолженность 2 копейки (Списання процентів за користування кредитом), поэтому из-за этих внезапно появившихся откуда-то двух копеек (!) я должен банку 60 гривен (Розрахунково-касове обслуговування основної картки - щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ).
Как это понимать???
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