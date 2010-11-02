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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6211621262136214>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:11

  Фантом написав:Кино 40%.
Жаль я уже Веном посмотрел.


Это все орешки кешью собирают? :)
Сто лет не платил дебетовыми картами нигде. А что, выходит, есть смысл?
"Огласите весь список, пжлста!" (а где можно глянуть?)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:14

  tomas-artem написав:Вопрос к знатокам кредитки "Максимум".
Моя дата расчётного периода - 10 число.

4 сентября погасил кредит в "ноль". Никаких комиссий не платил. С 12 сентября снова начал пользоваться картой. 5 октября погасил кредит в "ноль" и не пользовался картой.

11 октября приходит СМС, что на дату расчётного периода у меня задолженность 2 копейки (Списання процентів за користування кредитом), поэтому из-за этих внезапно появившихся откуда-то двух копеек (!) я должен банку 60 гривен (Розрахунково-касове обслуговування основної картки - щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ).

Как это понимать???

когда карту оформляли?
скорее всего первый раз не насчитали проценты так как алла рассчитывает их не за текущий РП а за прошлый.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:16

  mephala написав:
  tomas-artem написав:Вопрос к знатокам кредитки "Максимум".
Моя дата расчётного периода - 10 число.

4 сентября погасил кредит в "ноль". Никаких комиссий не платил. С 12 сентября снова начал пользоваться картой. 5 октября погасил кредит в "ноль" и не пользовался картой.

11 октября приходит СМС, что на дату расчётного периода у меня задолженность 2 копейки (Списання процентів за користування кредитом), поэтому из-за этих внезапно появившихся откуда-то двух копеек (!) я должен банку 60 гривен (Розрахунково-касове обслуговування основної картки - щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ).

Как это понимать???

когда карту оформляли?
скорее всего первый раз не насчитали проценты так как алла рассчитывает их не за текущий РП а за прошлый.


Оформлял в августе. Получается, после этих 55 дней мне начислили 0.01%, который и есть две копейки, потянувшие долг в 60 гривен??? То есть, льготный период нужно было сделать специально ровно в 55 дней, чтобы по такой схеме выдёргивать у клиентов по 60 гривен??? Можно же было сделать льготный период 50 дней, и тогда бы при пополнении баланса в "ноль" все бы видели эти "две копейки".

Интересно узнать от представителя Альфа-банка статистику - сколько клиентов удалось "развести" по такой схеме.

Что ж, красивая уловка банка, ничего не скажешь ))) Но как же мелочно... Просто мерзость... (((
Востаннє редагувалось tomas-artem в Чет 11 жов, 2018 11:22, всього редагувалось 2 разів.
tomas-artem
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:18

  tomas-artem написав:11 октября приходит СМС, что на дату расчётного периода у меня задолженность 2 копейки (Списання процентів за користування кредитом), поэтому из-за этих внезапно появившихся откуда-то двух копеек (!) я должен банку 60 гривен (Розрахунково-касове обслуговування основної картки - щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ).

Как это понимать???


Эту ветку надо читать как "Отче наш" если комиссии разные вам не подходят. )
Востаннє редагувалось Aps в Чет 11 жов, 2018 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:18

  Искатель написав:
  Фантом написав:Кино 40%.
Жаль я уже Веном посмотрел.


Это все орешки кешью собирают? :)
Сто лет не платил дебетовыми картами нигде. А что, выходит, есть смысл?
"Огласите весь список, пжлста!" (а где можно глянуть?)

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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:21

  Aps написав:
  tomas-artem написав:11 октября приходит СМС, что на дату расчётного периода у меня задолженность 2 копейки (Списання процентів за користування кредитом), поэтому из-за этих внезапно появившихся откуда-то двух копеек (!) я должен банку 60 гривен (Розрахунково-касове обслуговування основної картки - щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ).

Как это понимать???


Эту ветку надо читать как "Отче наш" если комиссии разные вам не подходят. )


Читал, изучал, даже спрашивал советов - но как-то этот момент никто не подсказал. Что ж, надеюсь, уберегу кого-то в будущем от такой мерзости... :)
tomas-artem
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:39

Вена,зараз
Вхід з Платинум платний. Користуюсь активно 2 міс.

SKY LOUNGE SCHENGEN
PLATINUM Card
Free admission for the cardholder and 1 guest

Короче картку Альфи можна викинути,так як вони не приймають.
Ну а що офіційний представник скаже?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:42

  Кочевник написав:
  summacut написав:Вопрос офпреду.

Вижу в выписке покупку на сумму 26,10 грн с МСС 5499 (харч). Бонусов кешью 5300+. Жму кнопку "Использовать бонусы", выскакивает окошко "Нужно больше бонусов, бла бла бла".
В первом додатке до загальных умов четко указано, что минимальная стоимость покупки, возможной к вовзрату 25 грн.
Какова причина отказа в использовании бонусов?

Не поспішай, Пляка ще не пив смузі. Зараз вип`є, вигадає причину і тобі її назвуть.

Да ладно, не наговаривайте на Пляку, не путайте его с Постернаком
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:45

Змій підколодний

  Faceless написав:Да ладно, не наговаривайте на Пляку, не путайте его с Постернаком

Плякопастернака... :P Змій о декількох головах.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:48

Если у кого остались максимум голды, могут тоже получить кешью. Жаль, что эта карта у меня умирает в этом месяце.
Bosstone
 
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