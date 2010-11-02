tomas-artem написав:Вопрос к знатокам кредитки "Максимум". Моя дата расчётного периода - 10 число.
4 сентября погасил кредит в "ноль". Никаких комиссий не платил. С 12 сентября снова начал пользоваться картой. 5 октября погасил кредит в "ноль" и не пользовался картой.
11 октября приходит СМС, что на дату расчётного периода у меня задолженность 2 копейки (Списання процентів за користування кредитом), поэтому из-за этих внезапно появившихся откуда-то двух копеек (!) я должен банку 60 гривен (Розрахунково-касове обслуговування основної картки - щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ).
Как это понимать???
когда карту оформляли? скорее всего первый раз не насчитали проценты так как алла рассчитывает их не за текущий РП а за прошлый.
tomas-artem написав:Вопрос к знатокам кредитки "Максимум". Моя дата расчётного периода - 10 число.
4 сентября погасил кредит в "ноль". Никаких комиссий не платил. С 12 сентября снова начал пользоваться картой. 5 октября погасил кредит в "ноль" и не пользовался картой.
11 октября приходит СМС, что на дату расчётного периода у меня задолженность 2 копейки (Списання процентів за користування кредитом), поэтому из-за этих внезапно появившихся откуда-то двух копеек (!) я должен банку 60 гривен (Розрахунково-касове обслуговування основної картки - щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ).
Как это понимать???
когда карту оформляли? скорее всего первый раз не насчитали проценты так как алла рассчитывает их не за текущий РП а за прошлый.
Оформлял в августе. Получается, после этих 55 дней мне начислили 0.01%, который и есть две копейки, потянувшие долг в 60 гривен??? То есть, льготный период нужно было сделать специально ровно в 55 дней, чтобы по такой схеме выдёргивать у клиентов по 60 гривен??? Можно же было сделать льготный период 50 дней, и тогда бы при пополнении баланса в "ноль" все бы видели эти "две копейки".
Интересно узнать от представителя Альфа-банка статистику - сколько клиентов удалось "развести" по такой схеме.
Что ж, красивая уловка банка, ничего не скажешь ))) Но как же мелочно... Просто мерзость... (((
Востаннє редагувалось tomas-artem в Чет 11 жов, 2018 11:22, всього редагувалось 2 разів.
tomas-artem написав:11 октября приходит СМС, что на дату расчётного периода у меня задолженность 2 копейки (Списання процентів за користування кредитом), поэтому из-за этих внезапно появившихся откуда-то двух копеек (!) я должен банку 60 гривен (Розрахунково-касове обслуговування основної картки - щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ).
Как это понимать???
Эту ветку надо читать как "Отче наш" если комиссии разные вам не подходят. )
Востаннє редагувалось Aps в Чет 11 жов, 2018 11:18, всього редагувалось 1 раз.
tomas-artem написав:11 октября приходит СМС, что на дату расчётного периода у меня задолженность 2 копейки (Списання процентів за користування кредитом), поэтому из-за этих внезапно появившихся откуда-то двух копеек (!) я должен банку 60 гривен (Розрахунково-касове обслуговування основної картки - щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ).
Как это понимать???
Эту ветку надо читать как "Отче наш" если комиссии разные вам не подходят. )
Читал, изучал, даже спрашивал советов - но как-то этот момент никто не подсказал. Что ж, надеюсь, уберегу кого-то в будущем от такой мерзости...
Вижу в выписке покупку на сумму 26,10 грн с МСС 5499 (харч). Бонусов кешью 5300+. Жму кнопку "Использовать бонусы", выскакивает окошко "Нужно больше бонусов, бла бла бла". В первом додатке до загальных умов четко указано, что минимальная стоимость покупки, возможной к вовзрату 25 грн. Какова причина отказа в использовании бонусов?
Не поспішай, Пляка ще не пив смузі. Зараз вип`є, вигадає причину і тобі її назвуть.
Да ладно, не наговаривайте на Пляку, не путайте его с Постернаком
Faceless написав:Да ладно, не наговаривайте на Пляку, не путайте его с Постернаком
Плякопастернака... Змій о декількох головах.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!