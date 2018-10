Додано: Чет 11 жов, 2018 11:39

Вена,зараз

Вхід з Платинум платний. Користуюсь активно 2 міс.



SKY LOUNGE SCHENGEN

PLATINUM Card

Free admission for the cardholder and 1 guest



Короче картку Альфи можна викинути,так як вони не приймають.

Ну а що офіційний представник скаже?