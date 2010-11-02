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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6212621362146215>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:58

  Bosstone написав:
  Искатель написав:
  Фантом написав:Кино 40%.
Жаль я уже Веном посмотрел.


Это все орешки кешью собирают? :)
Сто лет не платил дебетовыми картами нигде. А что, выходит, есть смысл?
"Огласите весь список, пжлста!" (а где можно глянуть?)

Зображення

Я как-то даже не интересовался за что орехи раздают, там только дебетки, скредитки не участвуют?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:58

  Ethereum написав:Вена,зараз
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Короче картку Альфи можна викинути,так як вони не приймають.
Ну а що офіційний представник скаже?

А на сайте или в приложении карту активировали?
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:07

  Faceless написав:Я как-то даже не интересовался за что орехи раздают, там только дебетки, скредитки не участвуют?

Максимум готивка и голд, у кого еще не умер
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:10

  Stringer написав:
  Ethereum написав:Вена,зараз
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Короче картку Альфи можна викинути,так як вони не приймають.
Ну а що офіційний представник скаже?

А на сайте или в приложении карту активировали?


На сайті лаунж ? Ні ,забув про це. Можете нагадати?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:21

  Aps написав:
  tomas-artem написав:11 октября приходит СМС, что на дату расчётного периода у меня задолженность 2 копейки (Списання процентів за користування кредитом), поэтому из-за этих внезапно появившихся откуда-то двух копеек (!) я должен банку 60 гривен (Розрахунково-касове обслуговування основної картки - щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ).

Как это понимать???


Эту ветку надо читать как "Отче наш" если комиссии разные вам не подходят. )

Или приняв кардинальное решение не читать вообще.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:29

  Ethereum написав:
  Stringer написав:
  Ethereum написав:Вена,зараз
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Короче картку Альфи можна викинути,так як вони не приймають.
Ну а що офіційний представник скаже?

А на сайте или в приложении карту активировали?


На сайті лаунж ? Ні ,забув про це. Можете нагадати?

Тю, прежде чем воспользоваться акцией двух бесплатных посещений лаунж кей нужно зарегистрировать карту на сайте лаунж кей или скачать приложение и регистрировать там
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:10

  Ethereum написав:Вена,зараз
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Короче картку Альфи можна викинути,так як вони не приймають.
Ну а що офіційний представник скаже?


Ну а вы заметили что речь идет о CARD COMPLETE?

И по Платине, Мастеркард пускает ТОЛЬКО в местный зал, тоесть в Борисполе и Жулянах, если карта украинская, в Вене, если австрийская. А вот карта уровня выше Платины - в любой зал Мастеркарда.
makor06
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:16

  tomas-artem написав:Что ж, красивая уловка банка, ничего не скажешь ))) Но как же мелочно... Просто мерзость... (((

могу вам сказать только одно - хотите что бы карта была бесплатна то изучайте условия по карте внимательно и включайте мозги.
не хотите заморачиваться - платите алле 60 грн в месяц (у примата же платят по 20 грн в месяц и не бухтят) и будет у вас честный грейс в 55 дней.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:17

  makor06 написав:
  Ethereum написав:Вена,зараз
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Короче картку Альфи можна викинути,так як вони не приймають.
Ну а що офіційний представник скаже?


Ну а вы заметили что речь идет о CARD COMPLETE?

И по Платине, Мастеркард пускает ТОЛЬКО в местный зал, тоесть в Борисполе и Жулянах, если карта украинская, в Вене, если австрийская. А вот карта уровня выше Платины - в любой зал Мастеркарда.

Речь идёт о визе и лаунж кей
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:45

Re: Альфа-Банк

Всё. Моню на полку.Зображення

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