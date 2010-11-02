Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:58
Bosstone написав: Искатель написав: Фантом написав:
Кино 40%.
Жаль я уже Веном посмотрел.
Это все орешки кешью собирают?
Сто лет не платил дебетовыми картами нигде. А что, выходит, есть смысл?
"Огласите весь список, пжлста!" (а где можно глянуть?)
Я как-то даже не интересовался за что орехи раздают, там только дебетки, скредитки не участвуют?
Faceless
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Додано: Чет 11 жов, 2018 11:58
Ethereum написав:
Вена,зараз
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Короче картку Альфи можна викинути,так як вони не приймають.
Ну а що офіційний представник скаже?
А на сайте или в приложении карту активировали?
Stringer
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Додано: Чет 11 жов, 2018 12:07
Faceless написав:
Я как-то даже не интересовался за что орехи раздают, там только дебетки, скредитки не участвуют?
Максимум готивка и голд, у кого еще не умер
Bosstone
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Додано: Чет 11 жов, 2018 12:10
Stringer написав: Ethereum написав:
Вена,зараз
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Короче картку Альфи можна викинути,так як вони не приймають.
Ну а що офіційний представник скаже?
А на сайте или в приложении карту активировали?
На сайті лаунж ? Ні ,забув про це. Можете нагадати?
Ethereum
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Додано: Чет 11 жов, 2018 12:21
Aps написав: tomas-artem написав:
11 октября приходит СМС, что на дату расчётного периода у меня задолженность 2 копейки (Списання процентів за користування кредитом), поэтому из-за этих внезапно появившихся откуда-то двух копеек (!) я должен банку 60 гривен (Розрахунково-касове обслуговування основної картки - щомісячно, від суми заборгованості на кінець РЦ).
Как это понимать???
Эту ветку надо читать как "Отче наш" если комиссии разные вам не подходят. )
Или приняв кардинальное решение не читать вообще.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: Чет 11 жов, 2018 12:29
Ethereum написав: Stringer написав: Ethereum написав:
Вена,зараз
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Короче картку Альфи можна викинути,так як вони не приймають.
Ну а що офіційний представник скаже?
А на сайте или в приложении карту активировали?
На сайті лаунж ? Ні ,забув про це. Можете нагадати?
Тю, прежде чем воспользоваться акцией двух бесплатных посещений лаунж кей нужно зарегистрировать карту на сайте лаунж кей или скачать приложение и регистрировать там
Stringer
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Додано: Чет 11 жов, 2018 13:10
Ethereum написав:
Вена,зараз
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Короче картку Альфи можна викинути,так як вони не приймають.
Ну а що офіційний представник скаже?
Ну а вы заметили что речь идет о CARD COMPLETE?
И по Платине, Мастеркард пускает ТОЛЬКО в местный зал, тоесть в Борисполе и Жулянах, если карта украинская, в Вене, если австрийская. А вот карта уровня выше Платины - в любой зал Мастеркарда.
makor06
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Додано: Чет 11 жов, 2018 13:16
tomas-artem написав:
Что ж, красивая уловка банка, ничего не скажешь ))) Но как же мелочно... Просто мерзость... (((
могу вам сказать только одно - хотите что бы карта была бесплатна то изучайте условия по карте внимательно и включайте мозги.
не хотите заморачиваться - платите алле 60 грн в месяц (у примата же платят по 20 грн в месяц и не бухтят) и будет у вас честный грейс в 55 дней.
mephala
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Додано: Чет 11 жов, 2018 13:17
makor06 написав: Ethereum написав:
Вена,зараз
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Короче картку Альфи можна викинути,так як вони не приймають.
Ну а що офіційний представник скаже?
Ну а вы заметили что речь идет о CARD COMPLETE?
И по Платине, Мастеркард пускает ТОЛЬКО в местный зал, тоесть в Борисполе и Жулянах, если карта украинская, в Вене, если австрийская. А вот карта уровня выше Платины - в любой зал Мастеркарда.
Речь идёт о визе и лаунж кей
Stringer
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Додано: Чет 11 жов, 2018 13:45
Всё. Моню на полку.
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Свинорыл 80lvl
cdj2
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