Оформлял в августе. Получается, после этих 55 дней мне начислили 0.01%, который и есть две копейки, потянувшие долг в 60 гривен??? То есть, льготный период нужно было сделать специально ровно в 55 дней, чтобы по такой схеме выдёргивать у клиентов по 60 гривен??? Можно же было сделать льготный период 50 дней, и тогда бы при пополнении баланса в "ноль" все бы видели эти "две копейки".Интересно узнать от представителя Альфа-банка статистику - сколько клиентов удалось "развести" по такой схеме.Что ж, красивая уловка банка, ничего не скажешь ))) Но как же мелочно... Просто мерзость... (((