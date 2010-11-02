Вижу в выписке покупку от 16 сентября 2018 на сумму 26,10 грн с МСС 5499 (харч). Бонусов кешью 5300+. Жму кнопку "Использовать бонусы", выскакивает окошко "Нужно больше бонусов, бла бла бла". В первом додатке до загальных умов четко указано, что минимальная стоимость покупки, возможной к вовзрату 25 грн. Какова причина отказа в использовании бонусов? http://prntscr.com/l4qbaa
уже не 25, а 100 грн., но в целях безопасности от вас эта информация скрывается...
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У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
mephala написав:могу вам сказать только одно - хотите что бы карта была бесплатна то изучайте условия по карте внимательно и включайте мозги. не хотите заморачиваться - платите алле 60 грн в месяц (у примата же платят по 20 грн в месяц и не бухтят)
Про які 20грн Ви говорите? До 25числа гасите і все гуд?
tomas-artem написав:Оформлял в августе. Получается, после этих 55 дней мне начислили 0.01%, который и есть две копейки, потянувшие долг в 60 гривен??? То есть, льготный период нужно было сделать специально ровно в 55 дней, чтобы по такой схеме выдёргивать у клиентов по 60 гривен??? Можно же было сделать льготный период 50 дней, и тогда бы при пополнении баланса в "ноль" все бы видели эти "две копейки".
Интересно узнать от представителя Альфа-банка статистику - сколько клиентов удалось "развести" по такой схеме.
Что ж, красивая уловка банка, ничего не скажешь ))) Но как же мелочно... Просто мерзость... (((
tomas-artem написав:Читал, изучал, даже спрашивал советов - но как-то этот момент никто не подсказал. Что ж, надеюсь, уберегу кого-то в будущем от такой мерзости...
Невбережете! Люди, бачу полюбляють ставати на граблі)))) От взяти Вас, - Ви, ще як мінімум, раз попадетесь на їні різноманітні уловки)) Ви ж свої рахунки не позакривали
oleksiynow написав:Мінімальна вартість покупки, можливої до повернення* 100 грн Списання бонусів 1 бонус = 1 копійка** Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 100 грн -близько 12 422 бонусів
Да. И указали, что 2 грн = 1 бонус. Что в итоге. Порезали бонусы в 2 раза на все категории, кроме супербонусных (на которые в 2-3 раза накинули). По итогу то на то и получается, если есть подходящая категория. Доступные категории, как я понимаю, выбираются банком. Зимой предлагаю "велосипеды" и "сад".