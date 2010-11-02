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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6213621462156216>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:46

  summacut написав:Вопрос офпреду.

Вижу в выписке покупку от 16 сентября 2018 на сумму 26,10 грн с МСС 5499 (харч). Бонусов кешью 5300+. Жму кнопку "Использовать бонусы", выскакивает окошко "Нужно больше бонусов, бла бла бла".
В первом додатке до загальных умов четко указано, что минимальная стоимость покупки, возможной к вовзрату 25 грн.
Какова причина отказа в использовании бонусов?
http://prntscr.com/l4qbaa

уже не 25, а 100 грн., но в целях безопасности от вас эта информация скрывается... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:53

  cdj2 написав:Всё. Моню на полку.
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk

Кино около 15%, одежда 2,25%, продукты 1,5% чистыми
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:43

Тракторист

Уже пофиксили в правилах на сайте https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html

Мінімальна вартість покупки, можливої до повернення* 100 грн
Списання бонусів 1 бонус = 1 копійка**
Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 100 грн -близько 12 422 бонусів
oleksiynow
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:58

голийВкропиві 8) :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:01

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:могу вам сказать только одно - хотите что бы карта была бесплатна то изучайте условия по карте внимательно и включайте мозги.
не хотите заморачиваться - платите алле 60 грн в месяц (у примата же платят по 20 грн в месяц и не бухтят)

Про які 20грн Ви говорите?
До 25числа гасите і все гуд?
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:03

  голийВкропиві написав:Про які 20грн Ви говорите?
До 25числа гасите і все гуд?


Про плату за членство в голд-клубе, которую некоторые башляют.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:03

Re: Альфа-Банк

  tomas-artem написав:Оформлял в августе. Получается, после этих 55 дней мне начислили 0.01%, который и есть две копейки, потянувшие долг в 60 гривен??? То есть, льготный период нужно было сделать специально ровно в 55 дней, чтобы по такой схеме выдёргивать у клиентов по 60 гривен??? Можно же было сделать льготный период 50 дней, и тогда бы при пополнении баланса в "ноль" все бы видели эти "две копейки".

Интересно узнать от представителя Альфа-банка статистику - сколько клиентов удалось "развести" по такой схеме.

Что ж, красивая уловка банка, ничего не скажешь ))) Но как же мелочно... Просто мерзость... (((

  tomas-artem написав:Читал, изучал, даже спрашивал советов - но как-то этот момент никто не подсказал. Что ж, надеюсь, уберегу кого-то в будущем от такой мерзости...

Невбережете!
Люди, бачу полюбляють ставати на граблі))))
От взяти Вас, - Ви, ще як мінімум, раз попадетесь на їні різноманітні уловки)) Ви ж свої рахунки не позакривали :wink:
  голийВкропиві написав:
  Долярчик написав:Банк конкретно "вжухує", як хоче, а вони й надалі несуть свої гроші їм))
"Країна дураків"©

Головне, що люди хочуть зекономити копійки, а їх грають з усіх боків))))))

Лізуть, як жаба до вужа, знаючи про неминучу смерть, - і все одно лізуть)))))
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:04

Re: Альфа-Банк

Утренний поезд приехал кому-то? С Вали, Коко и кульки дошли. Аллыного нет.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:04

  summacut написав:
  голийВкропиві написав:Про які 20грн Ви говорите?
До 25числа гасите і все гуд?


Про плату за членство в голд-клубе, которую некоторые башляют.

От в мене вже 2р. золота, але ні копійки їм не даю :D
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:13

  oleksiynow написав:Мінімальна вартість покупки, можливої до повернення* 100 грн
Списання бонусів 1 бонус = 1 копійка**
Сума бонусів для повернення мінімальної вартості покупки в 100 грн -близько 12 422 бонусів


Да. И указали, что 2 грн = 1 бонус.
Что в итоге. Порезали бонусы в 2 раза на все категории, кроме супербонусных (на которые в 2-3 раза накинули). По итогу то на то и получается, если есть подходящая категория.
Доступные категории, как я понимаю, выбираются банком. Зимой предлагаю "велосипеды" и "сад".
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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