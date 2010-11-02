Todes написав: Вреча произошла пренеприятнейшая ситуация с картой Максимум.

Приехал я на заправку ОККО, оплачиваю через ОККО-Pay бензин на колонке, а в ответе - системная ошибка. Оплату пытался произвести картой Максимум, добавленной в кошелек MasterPass. Заправляться не стал.

Заехал вечером на другую заправку ОККО. Ладно, думаю, заправлюсь вечером на другой заправке. Но и на ней произошла аналогичная ситуация. Картой другого банка оплата прошла сразу и без каких-либо проблем.



Обратился сразу же в колл-центр, где в автоматическая робо-женщина мне сразу сообщила, что сегодня у меня была неуспешная операция по карте, которую отклонил банк, и за деталями предложила соединиться сразу с оператором. А сам себе думаю, странно, если была неуспешная операция, отклоненная банком, то почему ни одного уведомления не поступило об этом, но жду соединения.



После соединения оператор мне сообщают (ВНИМАНИЕ!!!): "Ваша карта была заблокирована на 24 часа (ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА, КАРЛ!!!) из-за того, что наша система посчитала вашу оплату подозрительной!" Еще раз, система посчитала оплату на заправке, на которой я запралсялся уже с десяток раз, подозрительной. По этой причине обе карты, привязанные к моему счету заблокировались на 24 часа. Апогеем всего стало то, что эту блокировку никак я сам, ни они там снять не могут. И на вопрос, что же мне делать - ждать!



Из всего вышеописанного, у меня вопросы к представителю банка (вообще вопрос один - "КАКОГО ХРЕНА???", но постараюсь более конструктивно и менее эмоционально):

1. Предположим я приехал на заправку ОККО, и чтоб не тратить много времени хочу заправиться через ОККО-Пэй, не получается (в этот момент, как я описал выше, моя карта блокируется, уведовления нет ни в приложении, ни смс, ни звонка от представителя банка). Ок, иду на кассу и прошу залить мне полный бак, даю карту Альфа банка, а мне говорят, транзакция не проходит, отказ от банка. Я звоню на линию поддержки, узнаю всю ситуацию, трачу минимум в 10 больше времени (без преувеличения), чем планировал изначально, кучу нервов, при этом понимаю, что налички нет, другой карты нет... Что в этом случае делать? Жить 24 часа на заправке?

2. Почему при рисковой транзакции не поступает никакого уведомления?

3. Почему не поступает никакого уведомления о блокировке карты?

4. Почему нельзя разблокировать карту сразу по обращению (уже ж было реалити шоу с переходом на свой процессинг)

5. Ну и все же "КАКОГО ХРЕНА?"



Для меня мораль сей басни следующая: иметь карту одного банка - пока утопия, но даже если и да, то точно не Альфа.



P.S. По стечению обстоятельств заказал себе позавчера пакет "Platinum Black", но видимо погорячился.