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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:16
Псевдозолотые без платы за голд-ключ суют всем кому не лень. Есть знакомые, я б им 50 гривен не занял, а голд-карты имеют.
Вжарим томосом по автокефалии
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:53
tomas-artem написав:
Оформлял в августе. Получается, после этих 55 дней мне начислили 0.01%, который и есть две копейки, потянувшие долг в 60 гривен??? То есть, льготный период нужно было сделать специально ровно в 55 дней, чтобы по такой схеме выдёргивать у клиентов по 60 гривен??? Можно же было сделать льготный период 50 дней, и тогда бы при пополнении баланса в "ноль" все бы видели эти "две копейки".
Интересно узнать от представителя Альфа-банка статистику - сколько клиентов удалось "развести" по такой схеме.
Что ж, красивая уловка банка, ничего не скажешь ))) Но как же мелочно... Просто мерзость... (((
tomas-artem написав:
Читал, изучал, даже спрашивал советов - но как-то этот момент никто не подсказал. Что ж, надеюсь, уберегу кого-то в будущем от такой мерзости...
Невбережете!
Люди, бачу полюбляють ставати на граблі))))
От взяти Вас, - Ви, ще як мінімум, раз попадетесь на їні різноманітні уловки)) Ви ж свої рахунки не позакривали
голийВкропиві написав: Долярчик написав:
Банк конкретно "вжухує", як хоче, а вони й надалі несуть свої гроші їм))
"Країна дураків"©
Головне, що люди хочуть зекономити копійки, а їх грають з усіх боків))))))
Лізуть, як жаба до вужа, знаючи про неминучу смерть, - і все одно лізуть)))))
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:56
Востаннє редагувалось голийВкропиві
в Чет 11 жов, 2018 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:58
Todes написав:
Вреча произошла пренеприятнейшая ситуация с картой Максимум.
Приехал я на заправку ОККО, оплачиваю через ОККО-Pay бензин на колонке, а в ответе - системная ошибка. Оплату пытался произвести картой Максимум, добавленной в кошелек MasterPass. Заправляться не стал.
Заехал вечером на другую заправку ОККО. Ладно, думаю, заправлюсь вечером на другой заправке. Но и на ней произошла аналогичная ситуация. Картой другого банка оплата прошла сразу и без каких-либо проблем.
Обратился сразу же в колл-центр, где в автоматическая робо-женщина мне сразу сообщила, что сегодня у меня была неуспешная операция по карте, которую отклонил банк, и за деталями предложила соединиться сразу с оператором. А сам себе думаю, странно, если была неуспешная операция, отклоненная банком, то почему ни одного уведомления не поступило об этом, но жду соединения.
После соединения оператор мне сообщают (ВНИМАНИЕ!!!): "Ваша карта была заблокирована на 24 часа (ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА, КАРЛ!!!) из-за того, что наша система посчитала вашу оплату подозрительной!" Еще раз, система посчитала оплату на заправке, на которой я запралсялся уже с десяток раз, подозрительной. По этой причине обе карты, привязанные к моему счету заблокировались на 24 часа. Апогеем всего стало то, что эту блокировку никак я сам, ни они там снять не могут. И на вопрос, что же мне делать - ждать!
Из всего вышеописанного, у меня вопросы к представителю банка (вообще вопрос один - "КАКОГО ХРЕНА???", но постараюсь более конструктивно и менее эмоционально):
1. Предположим я приехал на заправку ОККО, и чтоб не тратить много времени хочу заправиться через ОККО-Пэй, не получается (в этот момент, как я описал выше, моя карта блокируется, уведовления нет ни в приложении, ни смс, ни звонка от представителя банка). Ок, иду на кассу и прошу залить мне полный бак, даю карту Альфа банка, а мне говорят, транзакция не проходит, отказ от банка. Я звоню на линию поддержки, узнаю всю ситуацию, трачу минимум в 10 больше времени (без преувеличения), чем планировал изначально, кучу нервов, при этом понимаю, что налички нет, другой карты нет... Что в этом случае делать? Жить 24 часа на заправке?
2. Почему при рисковой транзакции не поступает никакого уведомления?
3. Почему не поступает никакого уведомления о блокировке карты?
4. Почему нельзя разблокировать карту сразу по обращению (уже ж было реалити шоу с переходом на свой процессинг)
5. Ну и все же "КАКОГО ХРЕНА?"
Для меня мораль сей басни следующая: иметь карту одного банка - пока утопия, но даже если и да, то точно не Альфа.
P.S. По стечению обстоятельств заказал себе позавчера пакет "Platinum Black", но видимо погорячился.
Так та чорна картка, ще Вам натворить
"чорна мітка"
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голийВкропиві
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Додано: Чет 11 жов, 2018 16:55
Todes написав:Вреча произошла пренеприятнейшая ситуация с картой Максимум.
Приехал я на заправку ОККО, оплачиваю через ОККО-Pay бензин на колонке, а в ответе - системная ошибка. Оплату пытался произвести картой Максимум, добавленной в кошелек MasterPass. Заправляться не стал.
Заехал вечером на другую заправку ОККО. Ладно, думаю, заправлюсь вечером на другой заправке. Но и на ней произошла аналогичная ситуация. Картой другого банка оплата прошла сразу и без каких-либо проблем.
Обратился сразу же в колл-центр, где в автоматическая робо-женщина мне сразу сообщила, что сегодня у меня была неуспешная операция по карте, которую отклонил банк, и за деталями предложила соединиться сразу с оператором. А сам себе думаю, странно, если была неуспешная операция, отклоненная банком, то почему ни одного уведомления не поступило об этом, но жду соединения.
После соединения оператор мне сообщают (ВНИМАНИЕ!!!): "Ваша карта была заблокирована на 24 часа (ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА, КАРЛ!!!) из-за того, что наша система посчитала вашу оплату подозрительной!" Еще раз, система посчитала оплату на заправке, на которой я запралсялся уже с десяток раз, подозрительной. По этой причине обе карты, привязанные к моему счету заблокировались на 24 часа. Апогеем всего стало то, что эту блокировку никак я сам, ни они там снять не могут. И на вопрос, что же мне делать - ждать!
Из всего вышеописанного, у меня вопросы к представителю банка (вообще вопрос один - "КАКОГО ХРЕНА???", но постараюсь более конструктивно и менее эмоционально):
1. Предположим я приехал на заправку ОККО, и чтоб не тратить много времени хочу заправиться через ОККО-Пэй, не получается (в этот момент, как я описал выше, моя карта блокируется, уведовления нет ни в приложении, ни смс, ни звонка от представителя банка). Ок, иду на кассу и прошу залить мне полный бак, даю карту Альфа банка, а мне говорят, транзакция не проходит, отказ от банка. Я звоню на линию поддержки, узнаю всю ситуацию, трачу минимум в 10 больше времени (без преувеличения), чем планировал изначально, кучу нервов, при этом понимаю, что налички нет, другой карты нет... Что в этом случае делать? Жить 24 часа на заправке?
2. Почему при рисковой транзакции не поступает никакого уведомления?
3. Почему не поступает никакого уведомления о блокировке карты?
4. Почему нельзя разблокировать карту сразу по обращению (уже ж было реалити шоу с переходом на свой процессинг)
5. Ну и все же "КАКОГО ХРЕНА?"
Для меня мораль сей басни следующая: иметь карту одного банка - пока утопия, но даже если и да, то точно не Альфа.
P.S. По стечению обстоятельств заказал себе позавчера пакет "Platinum Black", но видимо погорячился.
Вчера была аналогичная ситуация. Пришлось оплатить картой моно...
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DIRQL
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