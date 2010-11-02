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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6214621562166217>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:16

Псевдозолотые без платы за голд-ключ суют всем кому не лень. Есть знакомые, я б им 50 гривен не занял, а голд-карты имеют.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:53

  tomas-artem написав:Оформлял в августе. Получается, после этих 55 дней мне начислили 0.01%, который и есть две копейки, потянувшие долг в 60 гривен??? То есть, льготный период нужно было сделать специально ровно в 55 дней, чтобы по такой схеме выдёргивать у клиентов по 60 гривен??? Можно же было сделать льготный период 50 дней, и тогда бы при пополнении баланса в "ноль" все бы видели эти "две копейки".

Интересно узнать от представителя Альфа-банка статистику - сколько клиентов удалось "развести" по такой схеме.

Что ж, красивая уловка банка, ничего не скажешь ))) Но как же мелочно... Просто мерзость... (((

  tomas-artem написав:Читал, изучал, даже спрашивал советов - но как-то этот момент никто не подсказал. Что ж, надеюсь, уберегу кого-то в будущем от такой мерзости...

Невбережете!
Люди, бачу полюбляють ставати на граблі))))
От взяти Вас, - Ви, ще як мінімум, раз попадетесь на їні різноманітні уловки)) Ви ж свої рахунки не позакривали :wink:
  голийВкропиві написав:
  Долярчик написав:Банк конкретно "вжухує", як хоче, а вони й надалі несуть свої гроші їм))
"Країна дураків"©

Головне, що люди хочуть зекономити копійки, а їх грають з усіх боків))))))

Лізуть, як жаба до вужа, знаючи про неминучу смерть, - і все одно лізуть)))))
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:56

:arrow:
Востаннє редагувалось голийВкропиві в Чет 11 жов, 2018 16:07, всього редагувалось 1 раз.
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:55

Re: Альфа-Банк

Todes написав:Вреча произошла пренеприятнейшая ситуация с картой Максимум.
Приехал я на заправку ОККО, оплачиваю через ОККО-Pay бензин на колонке, а в ответе - системная ошибка. Оплату пытался произвести картой Максимум, добавленной в кошелек MasterPass. Заправляться не стал.
Заехал вечером на другую заправку ОККО. Ладно, думаю, заправлюсь вечером на другой заправке. Но и на ней произошла аналогичная ситуация. Картой другого банка оплата прошла сразу и без каких-либо проблем.

Обратился сразу же в колл-центр, где в автоматическая робо-женщина мне сразу сообщила, что сегодня у меня была неуспешная операция по карте, которую отклонил банк, и за деталями предложила соединиться сразу с оператором. А сам себе думаю, странно, если была неуспешная операция, отклоненная банком, то почему ни одного уведомления не поступило об этом, но жду соединения.

После соединения оператор мне сообщают (ВНИМАНИЕ!!!): "Ваша карта была заблокирована на 24 часа (ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА, КАРЛ!!!) из-за того, что наша система посчитала вашу оплату подозрительной!" Еще раз, система посчитала оплату на заправке, на которой я запралсялся уже с десяток раз, подозрительной. По этой причине обе карты, привязанные к моему счету заблокировались на 24 часа. Апогеем всего стало то, что эту блокировку никак я сам, ни они там снять не могут. И на вопрос, что же мне делать - ждать!

Из всего вышеописанного, у меня вопросы к представителю банка (вообще вопрос один - "КАКОГО ХРЕНА???", но постараюсь более конструктивно и менее эмоционально):
1. Предположим я приехал на заправку ОККО, и чтоб не тратить много времени хочу заправиться через ОККО-Пэй, не получается (в этот момент, как я описал выше, моя карта блокируется, уведовления нет ни в приложении, ни смс, ни звонка от представителя банка). Ок, иду на кассу и прошу залить мне полный бак, даю карту Альфа банка, а мне говорят, транзакция не проходит, отказ от банка. Я звоню на линию поддержки, узнаю всю ситуацию, трачу минимум в 10 больше времени (без преувеличения), чем планировал изначально, кучу нервов, при этом понимаю, что налички нет, другой карты нет... Что в этом случае делать? Жить 24 часа на заправке?
2. Почему при рисковой транзакции не поступает никакого уведомления?
3. Почему не поступает никакого уведомления о блокировке карты?
4. Почему нельзя разблокировать карту сразу по обращению (уже ж было реалити шоу с переходом на свой процессинг)
5. Ну и все же "КАКОГО ХРЕНА?"

Для меня мораль сей басни следующая: иметь карту одного банка - пока утопия, но даже если и да, то точно не Альфа.

P.S. По стечению обстоятельств заказал себе позавчера пакет "Platinum Black", но видимо погорячился.
Вчера была аналогичная ситуация. Пришлось оплатить картой моно...
DIRQL
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:21

Re: Альфа-Банк

  Todes написав:Для меня мораль сей басни следующая: иметь карту одного банка - пока утопия

Мораль абсолютно верная, даже без учета того, что нынче творит безопасность Альфы.
Технические сбои иногда случаются, поэтому несколько карт, желательно разных платежных систем и разных банков с разным процессингом, значительно повышают надежность.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:25

  Сибарит написав:
  Todes написав:Для меня мораль сей басни следующая: иметь карту одного банка - пока утопия

Мораль абсолютно верная, даже без учета того, что нынче творит безопасность Альфы.
Технические сбои иногда случаются, поэтому несколько карт, желательно разных платежных систем и разных банков с разным процессингом, значительно повышают надежность.

Ці бізобразія в Альфі з новим процесінгом не повязанІ?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:28

Re: Альфа-Банк

Мда, хочется, чтобы эту ситуацию прокомментировал представитель альфы.
Нормально, ли, что без предупреждения карта блокируется автоматически по соображениям безопасности, без звонка от СБ, и возможности ей пользоваться 24 часа нет.
Выглядит, как обращение к клиенту задним местом.
sanyok
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:28

Re: Альфа-Банк

  Квесторе_поверніться написав:Ці бізобразія в Альфі з новим процесінгом не повязанІ?

С собственным процессингом безобразничать проще, но вряд ли проблема в нем.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:31

Re: Альфа-Банк

Мне что-то подсказывает что с мастер пасс проблемы у всех. У меня через него с месяц ни одного успешного платежа. Один раз даже нормальный билет из-заэтого упустил.

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Востаннє редагувалось cdj2 в Чет 11 жов, 2018 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:33

Re: Альфа-Банк

ЁКЛМН. Когда это они успели срезать бонусы? Ещё и смутило 2 грн = 2 бонуса. Реабилитирую моню и КБВ.

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