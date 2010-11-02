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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:13
Re: Альфа-Банк
да уж... Суперполова какая-то.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 18:46
Re: Альфа-Банк
а давно стало ограничение на пополнение в банкомате выше 15 тыс грн?
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:56
от наличных нет проблем.
никому не верю
Додано: Чет 11 жов, 2018 18:57
Re: Альфа-Банк
Платил утром в другой банк - пока деньги не видять или не могут. На горячке говорять, что платеж ушел.
Причем вчерашние два платежа на суммы в 5 раз больше дошли вчера.
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:26
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:29
maxprofit
да, безграмотные !
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Додано: Чет 11 жов, 2018 20:23
Alfa_Bank
коли ваше IT прикрутить деталі в надоїдливі емейли?
1) ай-пі адресу
2) ФІО клієнта
3) може ще щось
наразі це водичка без жодних деталей!!!
+50грн !
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Додано: Чет 11 жов, 2018 20:35
Re: Альфа-Банк
Всегда было.
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