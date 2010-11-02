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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6214621562166217

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:13

Re: Альфа-Банк

да уж... Суперполова какая-то.
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Хутін Пуй
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:46

Re: Альфа-Банк

а давно стало ограничение на пополнение в банкомате выше 15 тыс грн?
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:56

  Сибарит написав:
  Todes написав:Для меня мораль сей басни следующая: иметь карту одного банка - пока утопия

Мораль абсолютно верная, даже без учета того, что нынче творит безопасность Альфы.
Технические сбои иногда случаются, поэтому несколько карт, желательно разных платежных систем и разных банков с разным процессингом, значительно повышают надежность.
от наличных нет проблем.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:57

Re: Альфа-Банк

Платил утром в другой банк - пока деньги не видять или не могут. На горячке говорять, что платеж ушел.
Причем вчерашние два платежа на суммы в 5 раз больше дошли вчера.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:26

  cdj2 написав:Всё. Моню на полку.Зображення

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О,Боже, вони ще й расєйською мовою не володіють : в течениЕ :!:
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:29

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да, безграмотные !
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:23

Alfa_Bank

коли ваше IT прикрутить деталі в надоїдливі емейли?

http://prntscr.com/l4za0z

1) ай-пі адресу
2) ФІО клієнта
3) може ще щось


наразі це водичка без жодних деталей!!!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:35

Re: Альфа-Банк

Nickmess написав:а давно стало ограничение на пополнение в банкомате выше 15 тыс грн?
Всегда было.

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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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