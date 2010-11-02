RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6215621662176218

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 22:40

  V2 написав:Приїхали бонуси з "Укрсоца". 8)

Йухааа!!! :D
Зображення
Зображення
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25464
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 05:53

Козак-характерник, в доларі це скільки? :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25682
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:30

Re: Альфа-Банк

Квесторе_поверніться написав:в доларі це скільки?

1 Франклін і 2 Джексона))
stryzhko
 
Повідомлень: 424
З нами з: 04.10.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 07:34

  greenozon написав:Alfa_Bank

коли ваше IT прикрутить деталі в надоїдливі емейли?

http://prntscr.com/l4za0z

1) ай-пі адресу
2) ФІО клієнта
3) може ще щось


наразі це водичка без жодних деталей!!!



И надо требовать, чтобы не попадало в СПАМ :lol: :D :roll:
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1105
З нами з: 04.09.10
Подякував: 115 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:06

Добрый день. Вопрос представителю. А разве манисенд не приравнивается к снятию налички? Почему пропустило операцию оплаты олх при нулевых лимитах на наличные операции по кредитной карте? И это при том, что по дебетной ультре не давало возможность оплатить, а гл втирала, что запросы от олх не поступали. А как только подсунул кредитку, так и запрос обработался, хотя и не должен бы.
ВАМ
 
Повідомлень: 154
З нами з: 24.10.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:07

cdj2 раньше пополнял и больше. лимит в 40 бумажек был
Nickmess
 
Повідомлень: 3414
З нами з: 16.12.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:16

Re: Альфа-Банк

А давно пополнение кредитки картой другого банка стало выполняться в тот же день?
Ivanhoe
 
Повідомлень: 31
З нами з: 14.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:20

  Квесторе_поверніться написав:Козак-характерник, в доларі це скільки? :)

На морозиво вистачить... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25464
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:23

  ВАМ написав:Добрый день. Вопрос представителю. А разве манисенд не приравнивается к снятию налички? Почему пропустило операцию оплаты олх при нулевых лимитах на наличные операции по кредитной карте? И это при том, что по дебетной ультре не давало возможность оплатить, а гл втирала, что запросы от олх не поступали. А как только подсунул кредитку, так и запрос обработался, хотя и не должен бы.

P2p это не снятие нала.
Регулировался лимитом на безналичные операции по карте (по крайней мере у меня так)
Сейчас он безусловно не больше 15к в сутки на исходящем направлении.
curiousobro
 
Повідомлень: 1311
З нами з: 21.07.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:36

  maxprofit написав:
  cdj2 написав:Всё. Моню на полку.Зображення

Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk

О,Боже, вони ще й расєйською мовою не володіють : в течениЕ :!:

О, а у меня такой хрени нет? Это по кульку услуг ультра?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1905
З нами з: 26.02.09
Подякував: 26 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6215621662176218
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slasva і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 600, 601, 602
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6011 1424178
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 07:23
justit
Банк Глобус 1 ... 402, 403, 404
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4037 556759
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 07:19
Клиент_
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3196, 3197, 3198
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31973 3976350
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 жов, 2018 18:51
t-step

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.