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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:02
Інкогніто написав:Платил утром в другой банк - пока деньги не видять или не могут. На горячке говорять, что платеж ушел.
Причем вчерашние два платежа на суммы в 5 раз больше дошли вчера.
Дошли днём отправки.
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Інкогніто
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:43
Alfa_Bank написав: Annet_ написав:[b]Альфа-банк
[/b]
Хотелось бы услышать официальный комментарий представителя
по поводу очередного покращення (абонплаты за СМС) когда-то уважаемого банка.
1. 8 грн берется по каждой карте в пакете (не за пакет, как за "обслуживание")?
2. Если карты в валюте, списывается эквивалент в долларе/евро или все скопом с гривневой карты?
3. Если движения по карте не было, абонплата все равно берется?
Annet_, добрый вечер.
1. 8 грн. берется по каждой карте в пакете (не за пакет, как за "обслуживание")? – По каждой карте.
2. Если карты в валюте, списывается эквивалент в долларе/евро или все скопом с гривневой карты? – Эквивалент в валюте карты (0.30 usd, 0.25 euro).
3. Если движения по карте не было, абонплата все равно берется? – Да.
Смартфоном не пользуюсь и не планирую, соответственно устанавливать ваши приложения не буду, мне достаточно интернет банкинга.
Вопрос как отказаться от "абонплаты" в размере 8грн/мес ?
Банк КОНКРЕТНО начинает напрягать своими нововведениями и улучшениями.........
Востаннє редагувалось lwa
в П'ят 12 жов, 2018 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:44
lwa написав:
Вопрос как отказаться от "абонплаты" в размере 8грн/мес ?
Подойти в отделение и написать письменный отказ от СМС нотификации
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curiousobro
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:45
lwa написав:
Вопрос как отказаться от "абонплаты" в размере 8грн/мес ?
накатать в отделении заяву на отказ от Альфа-Чек по каждой карте
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:48
clientage написав: lwa написав:
Вопрос как отказаться от "абонплаты" в размере 8грн/мес ?
накатать в отделении заяву на отказ от Альфа-Чек по каждой карте
Спасибо. Сейчас нет возможности.
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lwa
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:56
Вопрос к представителю банка
Сегодня мне надо погасить задолженость, в МАБ пишет красным "До 12.10.2018"
Утром нажал пополнить картой другого банка, при этом было указано что "Платіж буде здійснений 12.10.2018"
После подтверждения платежа у меня в списке операций указано: статус - завершено, завершення - 12.10.2018
Но при этом в выписке по карте для поля "Дата проводки" указано "блокування"
Можно ли считать что я выполнил требования банка? Или деньги зачислятся уже после выходных и мне насчитают штраф?
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Ivanhoe
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:57
А пролонгацию "Розумного" так и нельзя отменить в МАБе. Наверно для безопасности моих денег - у Аллы сохраннее будут
Чувствую, что всё же придётся навестить отделение
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:00
Ivanhoe написав:
Вопрос к представителю банка
Сегодня мне надо погасить задолженость, в МАБ пишет красным "До 12.10.2018"
Утром нажал пополнить картой другого банка, при этом было указано что "Платіж буде здійснений 12.10.2018"
После подтверждения платежа у меня в списке операций указано: статус - завершено, завершення - 12.10.2018
Но при этом в выписке по карте для поля "Дата проводки" указано "блокування"
Можно ли считать что я выполнил требования банка? Или деньги зачислятся уже после выходных и мне насчитают штраф?
Нельзя, вы попали. Можно сегодня успеть закинуть по реквизитам.
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:01
lwa написав: clientage написав: lwa написав:
Вопрос как отказаться от "абонплаты" в размере 8грн/мес ?
накатать в отделении заяву на отказ от Альфа-Чек по каждой карте
Спасибо. Сейчас нет возможности.
Тогда нужно у кого-нибудь взять смартфон, установить приложение, попереводить все карты на пуши, выйти из приложения и снести его.
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