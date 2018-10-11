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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6216621762186219

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:02

Re: Альфа-Банк

Інкогніто написав:Платил утром в другой банк - пока деньги не видять или не могут. На горячке говорять, что платеж ушел.
Причем вчерашние два платежа на суммы в 5 раз больше дошли вчера.
Дошли днём отправки.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:43

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:[b]Альфа-банк[/b]
Хотелось бы услышать официальный комментарий представителя по поводу очередного покращення (абонплаты за СМС) когда-то уважаемого банка.
1. 8 грн берется по каждой карте в пакете (не за пакет, как за "обслуживание")?
2. Если карты в валюте, списывается эквивалент в долларе/евро или все скопом с гривневой карты?
3. Если движения по карте не было, абонплата все равно берется?

Annet_, добрый вечер.
1. 8 грн. берется по каждой карте в пакете (не за пакет, как за "обслуживание")? – По каждой карте.
2. Если карты в валюте, списывается эквивалент в долларе/евро или все скопом с гривневой карты? – Эквивалент в валюте карты (0.30 usd, 0.25 euro).
3. Если движения по карте не было, абонплата все равно берется? – Да.


Смартфоном не пользуюсь и не планирую, соответственно устанавливать ваши приложения не буду, мне достаточно интернет банкинга.

Вопрос как отказаться от "абонплаты" в размере 8грн/мес ?

Банк КОНКРЕТНО начинает напрягать своими нововведениями и улучшениями.........
Востаннє редагувалось lwa в П'ят 12 жов, 2018 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:44

  lwa написав:Вопрос как отказаться от "абонплаты" в размере 8грн/мес ?


Подойти в отделение и написать письменный отказ от СМС нотификации
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:45

Re: Альфа-Банк

  lwa написав:Вопрос как отказаться от "абонплаты" в размере 8грн/мес ?

накатать в отделении заяву на отказ от Альфа-Чек по каждой карте
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:48

  clientage написав:
  lwa написав:Вопрос как отказаться от "абонплаты" в размере 8грн/мес ?

накатать в отделении заяву на отказ от Альфа-Чек по каждой карте

Спасибо. Сейчас нет возможности.
lwa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:56

Re: Альфа-Банк

Вопрос к представителю банка

Сегодня мне надо погасить задолженость, в МАБ пишет красным "До 12.10.2018"
Утром нажал пополнить картой другого банка, при этом было указано что "Платіж буде здійснений 12.10.2018"
После подтверждения платежа у меня в списке операций указано: статус - завершено, завершення - 12.10.2018

Но при этом в выписке по карте для поля "Дата проводки" указано "блокування"

Можно ли считать что я выполнил требования банка? Или деньги зачислятся уже после выходных и мне насчитают штраф?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:57

А пролонгацию "Розумного" так и нельзя отменить в МАБе. Наверно для безопасности моих денег - у Аллы сохраннее будут :)

Чувствую, что всё же придётся навестить отделение :evil:
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:00

  Ivanhoe написав:Вопрос к представителю банка

Сегодня мне надо погасить задолженость, в МАБ пишет красным "До 12.10.2018"
Утром нажал пополнить картой другого банка, при этом было указано что "Платіж буде здійснений 12.10.2018"
После подтверждения платежа у меня в списке операций указано: статус - завершено, завершення - 12.10.2018

Но при этом в выписке по карте для поля "Дата проводки" указано "блокування"

Можно ли считать что я выполнил требования банка? Или деньги зачислятся уже после выходных и мне насчитают штраф?


Нельзя, вы попали. Можно сегодня успеть закинуть по реквизитам.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:01

  lwa написав:
  clientage написав:
  lwa написав:Вопрос как отказаться от "абонплаты" в размере 8грн/мес ?

накатать в отделении заяву на отказ от Альфа-Чек по каждой карте

Спасибо. Сейчас нет возможности.


Тогда нужно у кого-нибудь взять смартфон, установить приложение, попереводить все карты на пуши, выйти из приложения и снести его.
WachtAmRhein
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