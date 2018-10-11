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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:25
WachtAmRhein вариант. спасибо.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:42
WachtAmRhein написав: Ivanhoe написав:
Вопрос к представителю банка
Сегодня мне надо погасить задолженость, в МАБ пишет красным "До 12.10.2018"
Утром нажал пополнить картой другого банка, при этом было указано что "Платіж буде здійснений 12.10.2018"
После подтверждения платежа у меня в списке операций указано: статус - завершено, завершення - 12.10.2018
Но при этом в выписке по карте для поля "Дата проводки" указано "блокування"
Можно ли считать что я выполнил требования банка? Или деньги зачислятся уже после выходных и мне насчитают штраф?
Нельзя, вы попали. Можно сегодня успеть закинуть по реквизитам.
Ivanhoe, добрый день. При пополнении картой другого банка (сумма до 49 999 грн.) зачисление на счет выполняется (средства доступны для использования) в режиме онлайн, а распределение по счету (погашение задолженности выполняется 2-ой рабочий день, не считая даты оплаты.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:45
Alfa_Bank написав:
Ivanhoe, добрый день. При пополнении картой другого банка (сумма до 49 999 грн.) зачисление на счет выполняется (средства доступны для использования) в режиме онлайн, а распределение по счету (погашение задолженности выполняется 2-ой рабочий день, не считая даты оплаты.
Раньше так и было, но при этом дату зачисления тоже правильную указывали. Думал может что-то поменялось.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:47
Ivanhoe написав: Alfa_Bank написав:
Ivanhoe, добрый день. При пополнении картой другого банка (сумма до 49 999 грн.) зачисление на счет выполняется (средства доступны для использования) в режиме онлайн, а распределение по счету (погашение задолженности выполняется 2-ой рабочий день, не считая даты оплаты.
Раньше так и было, но при этом дату зачисления тоже правильную указывали. Думал может что-то поменялось.
Ivanhoe, укажите, пожалуйста, в ЛС номер счета и я проверю.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:50
WachtAmRhein написав:
Нельзя, вы попали. Можно сегодня успеть закинуть по реквизитам.
Потому и спросил не дожидаясь вечера, чтобы не попасть. Ну что ж, придётся чуть раньше рассрочки погасить из-за лишних денег.
Кстати, может кто-то знает, можно ли на сберегательный счёт переводы делать? И какие реквизиты использовать, те же что и для карты с изменённым номером счёта?
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:58
Ivanhoe написав: WachtAmRhein написав:
Нельзя, вы попали. Можно сегодня успеть закинуть по реквизитам.
Потому и спросил не дожидаясь вечера, чтобы не попасть. Ну что ж, придётся чуть раньше рассрочки погасить из-за лишних денег.
Кстати, может кто-то знает, можно ли на сберегательный счёт переводы делать? И какие реквизиты использовать, те же что и для карты с изменённым номером счёта?
Да, конечно, можно.
При пополнении депозитного счета используются такие реквизиты:
МФО банка – 300346
ИНН клиента – 10 цифр
Название – ФИО клиента
Счет депозита – 2620/2630
Назначение платежа - "Пополнение депозитного счета 26… ФИО "
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:01
Коллеги подскажите пожалуйста крайний срок погашения через МАБ максимки со сбера, чтобы такое погашение провелось сегодняшним днем. Заранее благодарю.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:03
Куда сховали МАБ?
This page isn’t working
my.alfabank.com.ua didn’t send any data.
Рукожопи. Попереджати треба!
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:03
Ошибка при установлении защищённого соединения
При соединении с my.alfabank.com.ua произошла ошибка.
Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не может быть отображена, так как достоверность полученных данных не может быть проверена.
Пожалуйста, свяжитесь с владельцами веб-сайта и проинформируйте их об этой проблеме.
Востаннє редагувалось ruvex
в П'ят 12 жов, 2018 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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