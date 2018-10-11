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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 621862196220622162226223>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:25

WachtAmRhein вариант. спасибо.
lwa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:42

  WachtAmRhein написав:
  Ivanhoe написав:Вопрос к представителю банка

Сегодня мне надо погасить задолженость, в МАБ пишет красным "До 12.10.2018"
Утром нажал пополнить картой другого банка, при этом было указано что "Платіж буде здійснений 12.10.2018"
После подтверждения платежа у меня в списке операций указано: статус - завершено, завершення - 12.10.2018

Но при этом в выписке по карте для поля "Дата проводки" указано "блокування"

Можно ли считать что я выполнил требования банка? Или деньги зачислятся уже после выходных и мне насчитают штраф?


Нельзя, вы попали. Можно сегодня успеть закинуть по реквизитам.

Ivanhoe, добрый день. При пополнении картой другого банка (сумма до 49 999 грн.) зачисление на счет выполняется (средства доступны для использования) в режиме онлайн, а распределение по счету (погашение задолженности выполняется 2-ой рабочий день, не считая даты оплаты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:45

  Alfa_Bank написав:Ivanhoe, добрый день. При пополнении картой другого банка (сумма до 49 999 грн.) зачисление на счет выполняется (средства доступны для использования) в режиме онлайн, а распределение по счету (погашение задолженности выполняется 2-ой рабочий день, не считая даты оплаты.


Раньше так и было, но при этом дату зачисления тоже правильную указывали. Думал может что-то поменялось.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:47

  Ivanhoe написав:
  Alfa_Bank написав:Ivanhoe, добрый день. При пополнении картой другого банка (сумма до 49 999 грн.) зачисление на счет выполняется (средства доступны для использования) в режиме онлайн, а распределение по счету (погашение задолженности выполняется 2-ой рабочий день, не считая даты оплаты.


Раньше так и было, но при этом дату зачисления тоже правильную указывали. Думал может что-то поменялось.

Ivanhoe, укажите, пожалуйста, в ЛС номер счета и я проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:50

  WachtAmRhein написав:Нельзя, вы попали. Можно сегодня успеть закинуть по реквизитам.


Потому и спросил не дожидаясь вечера, чтобы не попасть. Ну что ж, придётся чуть раньше рассрочки погасить из-за лишних денег.

Кстати, может кто-то знает, можно ли на сберегательный счёт переводы делать? И какие реквизиты использовать, те же что и для карты с изменённым номером счёта?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:55

  maxprofit написав:О,Боже, вони ще й расєйською мовою не володіють : в течениЕ :!:

maxprofit, добрый день. Спасибо, исправим.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:58

  Ivanhoe написав:
  WachtAmRhein написав:Нельзя, вы попали. Можно сегодня успеть закинуть по реквизитам.


Потому и спросил не дожидаясь вечера, чтобы не попасть. Ну что ж, придётся чуть раньше рассрочки погасить из-за лишних денег.

Кстати, может кто-то знает, можно ли на сберегательный счёт переводы делать? И какие реквизиты использовать, те же что и для карты с изменённым номером счёта?

Да, конечно, можно.
При пополнении депозитного счета используются такие реквизиты:
МФО банка – 300346
ИНН клиента – 10 цифр
Название – ФИО клиента
Счет депозита – 2620/2630
Назначение платежа - "Пополнение депозитного счета 26… ФИО "
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:01

Коллеги подскажите пожалуйста крайний срок погашения через МАБ максимки со сбера, чтобы такое погашение провелось сегодняшним днем. Заранее благодарю.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:03

Re: Альфа-Банк

Куда сховали МАБ?
This page isn’t working
my.alfabank.com.ua didn’t send any data.
Рукожопи. Попереджати треба!
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:03

Re: Альфа-Банк АЛЛЁ!

Ошибка при установлении защищённого соединения

При соединении с my.alfabank.com.ua произошла ошибка.

Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не может быть отображена, так как достоверность полученных данных не может быть проверена.
Пожалуйста, свяжитесь с владельцами веб-сайта и проинформируйте их об этой проблеме.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 12 жов, 2018 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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