RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62196220622162226223>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:04

  greenozon написав:Alfa_Bank

коли ваше IT прикрутить деталі в надоїдливі емейли?

http://prntscr.com/l4za0z

1) ай-пі адресу
2) ФІО клієнта
3) може ще щось


наразі це водичка без жодних деталей!!!

greenozon, доброго дня. Працюють над цим. Строки уточнюю.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4944
З нами з: 18.02.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:04

Re: Альфа-Банк

Угу. Аплікашка говорить, що "Ведуться роботи по покращенню сервісу".
Кочевник
 
Повідомлень: 456
З нами з: 16.02.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:08

Лучше закройте свою лавочку

Да вы прикалываетесь что ли, альфа-де****?
И так невозможно пользоваться, так и в редкие моменты ничего не работает.
Зла уже не хватает на это все. :twisted:
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6556
З нами з: 03.11.08
Подякував: 358 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:23

  curiousobro написав:
  ВАМ написав:Добрый день. Вопрос представителю. А разве манисенд не приравнивается к снятию налички? Почему пропустило операцию оплаты олх при нулевых лимитах на наличные операции по кредитной карте? И это при том, что по дебетной ультре не давало возможность оплатить, а гл втирала, что запросы от олх не поступали. А как только подсунул кредитку, так и запрос обработался, хотя и не должен бы.

P2p это не снятие нала.
Регулировался лимитом на безналичные операции по карте (по крайней мере у меня так)
Сейчас он безусловно не больше 15к в сутки на исходящем направлении.

ВАМ, добрый день. Для перевода p2p установлены отдельные лимиты.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4944
З нами з: 18.02.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:26

Alfa_Bank, коли МАБ відремонтують?
Кочевник
 
Повідомлень: 456
З нами з: 16.02.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:30

Re: Альфа-Банк

Упс, то не тіко в мене маб глючить?!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7963
З нами з: 15.04.09
Подякував: 383 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:31

  Кочевник написав:Alfa_Bank, коли МАБ відремонтують?

так все работает, проверьте, я сейчас как разв нем :wink:
Lost
 
Повідомлень: 1202
З нами з: 07.02.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:32

  Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста крайний срок погашения через МАБ максимки со сбера, чтобы такое погашение провелось сегодняшним днем. Заранее благодарю.

Я дальше 16:53 не ходил 8)

В принципе нуна отдельную лабу сделать по пополняшкам со Сбера
Но щас, в принципе, не интерестно т.к. процессинг Адки находится в неустоявшемся режиме :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 12 жов, 2018 13:34, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25914
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2075 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:33

  Lost написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, коли МАБ відремонтують?

так все работает, проверьте, я сейчас как разв нем :wink:

Мило надсилають, що я залогінився, але вхід не відбувається.
Кочевник
 
Повідомлень: 456
З нами з: 16.02.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:36

  sanyok написав:Мда, хочется, чтобы эту ситуацию прокомментировал представитель альфы.
Нормально, ли, что без предупреждения карта блокируется автоматически по соображениям безопасности, без звонка от СБ, и возможности ей пользоваться 24 часа нет.
Выглядит, как обращение к клиенту задним местом.

sanyok, Todes, добрый день. Я ожидаю ответ от Безопасности по вашим вопросам.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 4944
З нами з: 18.02.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 62196220622162226223>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxprofit, wolt450, Кочевник і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3196, 3197, 3198
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31979 3976706
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 13:12
wolt450
Идея Банк 1 ... 1544, 1545, 1546
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15456 2203217
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 11:58
wig
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 600, 601, 602
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6011 1424251
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 07:23
justit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62225)
12.10.2018 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.