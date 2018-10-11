Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:04
greenozon написав: Alfa_Bank
коли ваше IT прикрутить деталі в надоїдливі емейли?
http://prntscr.com/l4za0z
1) ай-пі адресу
2) ФІО клієнта
3) може ще щось
наразі це водичка без жодних деталей!!!
greenozon, доброго дня. Працюють над цим. Строки уточнюю.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:04
Угу. Аплікашка говорить, що "Ведуться роботи по покращенню сервісу".
Кочевник
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:08
Да вы прикалываетесь что ли, альфа-де****?
И так невозможно пользоваться, так и в редкие моменты ничего не работает.
Зла уже не хватает на это все.
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ruvex
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:23
curiousobro написав: ВАМ написав:
Добрый день. Вопрос представителю. А разве манисенд не приравнивается к снятию налички? Почему пропустило операцию оплаты олх при нулевых лимитах на наличные операции по кредитной карте? И это при том, что по дебетной ультре не давало возможность оплатить, а гл втирала, что запросы от олх не поступали. А как только подсунул кредитку, так и запрос обработался, хотя и не должен бы.
P2p это не снятие нала.
Регулировался лимитом на безналичные операции по карте (по крайней мере у меня так)
Сейчас он безусловно не больше 15к в сутки на исходящем направлении.
ВАМ, добрый день. Для перевода p2p установлены отдельные лимиты.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:26
Alfa_Bank, коли МАБ відремонтують?
Кочевник
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:30
Упс, то не тіко в мене маб глючить?!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:31
Кочевник написав: Alfa_Bank
, коли МАБ відремонтують?
так все работает, проверьте, я сейчас как разв нем
Lost
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:32
Flamingo написав:
Коллеги подскажите пожалуйста крайний срок погашения через МАБ максимки со сбера, чтобы такое погашение провелось сегодняшним днем. Заранее благодарю.
Я дальше 16:53 не ходил
В принципе нуна отдельную лабу сделать по пополняшкам со Сбера
Но щас, в принципе, не интерестно т.к. процессинг Адки находится в неустоявшемся режиме
Востаннє редагувалось
clientage
в П'ят 12 жов, 2018 13:34, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:33
Lost написав: Кочевник написав: Alfa_Bank
, коли МАБ відремонтують?
так все работает, проверьте, я сейчас как разв нем
Мило надсилають, що я залогінився, але вхід не відбувається.
Кочевник
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:36
sanyok написав:
Мда, хочется, чтобы эту ситуацию прокомментировал представитель альфы.
Нормально, ли, что без предупреждения карта блокируется автоматически по соображениям безопасности, без звонка от СБ, и возможности ей пользоваться 24 часа нет.
Выглядит, как обращение к клиенту задним местом.
sanyok, Todes, добрый день. Я ожидаю ответ от Безопасности по вашим вопросам.
Alfa_Bank
Представник банку
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