Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:36
Да не работает нормально, крутит в ожидании *-ми. Потом выкидывает.
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ruvex
в П'ят 12 жов, 2018 13:45, всього редагувалось 3 разів.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:42
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Кочевник
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:44
clientage написав: Flamingo написав:
Коллеги подскажите пожалуйста крайний срок погашения через МАБ максимки со сбера, чтобы такое погашение провелось сегодняшним днем. Заранее благодарю.
Я дальше 16:53 не ходил
В принципе нуна отдельную лабу сделать по пополняшкам со Сбера
Но щас, в принципе, не интерестно т.к. процессинг Адки находится в неустоявшемся режиме
Flamingo, добрый день. Нужно пополнить сегодня до 17:00.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:45
Alfa_Bank, коли МАБ запрацює?
Кочевник
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:48
Кочевник написав: Alfa_Bank
, коли МАБ запрацює?
Киев, Воля. Литаит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:51
Кочевник написав:
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Извините за неудобства. Ориентировочное время восстановления работоспособности 15:15.
Alfa_Bank
Представник банку
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Подякували: 348 раз.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:51
мобільний Київстар, Мікроком - болт.
Кочевник
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:57
clientage написав: Кочевник написав: Alfa_Bank
, коли МАБ запрацює?
Киев, Воля. Литаит
Чувствую, до
литаит
ся.
Главное, что ковылять стало в 13:45!
Востаннє редагувалось
ruvex
в П'ят 12 жов, 2018 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:00
Кочевник написав:
мобільний Київстар, Мікроком - болт.
Апликуха через МТС - фурычит
Избирательно Аллюсик шкодит сёдня
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:01
Alfa_Bank
, помогайте плиз, благодаря операторам коллцентра Альфы имею проблему
РД 14 число, по настоятельным рекомендациям операторов горячей линии (настаивали на обязательном внесении до РД, т.е. сегодня) сумму ежемесячных платежей по рассрочке. Я послушал, внес, и теперь у меня почти 14кгрн своих на карте
как их убрать (досрочно погасить рассрочки) если планирую пользоваться картой на выходные?!?
PS:
5 консультаций операторов и у каждого своя версия... и не одной правильной
В итоге, из за некомпетентности операторов на 27 дней раньше закинул деньги и теперь имею проблемы
Lost
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