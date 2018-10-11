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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6220622162226223>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:36

Re: Альфа-Банк

Да не работает нормально, крутит в ожидании *-ми. Потом выкидывает.
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Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 12 жов, 2018 13:45, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:42

Re: Альфа-Банк

Страница не найдена
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:44

  clientage написав:
  Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста крайний срок погашения через МАБ максимки со сбера, чтобы такое погашение провелось сегодняшним днем. Заранее благодарю.

Я дальше 16:53 не ходил 8)

В принципе нуна отдельную лабу сделать по пополняшкам со Сбера
Но щас, в принципе, не интерестно т.к. процессинг Адки находится в неустоявшемся режиме :mrgreen:

Flamingo, добрый день. Нужно пополнить сегодня до 17:00.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:45

Alfa_Bank, коли МАБ запрацює?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:48

  Кочевник написав:Alfa_Bank, коли МАБ запрацює?

Киев, Воля. Литаит :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:51

  Кочевник написав:Страница не найдена
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Извините за неудобства. Ориентировочное время восстановления работоспособности 15:15.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:51

Re: Альфа-Банк

мобільний Київстар, Мікроком - болт.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:57

  clientage написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bank, коли МАБ запрацює?

Киев, Воля. Литаит :P

Чувствую, долитаится.
Главное, что ковылять стало в 13:45!
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 12 жов, 2018 14:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:00

  Кочевник написав:мобільний Київстар, Мікроком - болт.

Апликуха через МТС - фурычит
Избирательно Аллюсик шкодит сёдня :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:01

Alfa_Bank, помогайте плиз, благодаря операторам коллцентра Альфы имею проблему :(
РД 14 число, по настоятельным рекомендациям операторов горячей линии (настаивали на обязательном внесении до РД, т.е. сегодня) сумму ежемесячных платежей по рассрочке. Я послушал, внес, и теперь у меня почти 14кгрн своих на карте :(
как их убрать (досрочно погасить рассрочки) если планирую пользоваться картой на выходные?!?

PS: 5 консультаций операторов и у каждого своя версия... и не одной правильной :x В итоге, из за некомпетентности операторов на 27 дней раньше закинул деньги и теперь имею проблемы :evil:
Lost
 
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