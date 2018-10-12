Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:02

clientage написав: Flamingo написав: Коллеги подскажите пожалуйста крайний срок погашения через МАБ максимки со сбера, чтобы такое погашение провелось сегодняшним днем. Заранее благодарю. Коллеги подскажите пожалуйста крайний срок погашения через МАБ максимки со сбера, чтобы такое погашение провелось сегодняшним днем. Заранее благодарю.

Я дальше 16:53 не ходил



В принципе нуна отдельную лабу сделать по пополняшкам со Сбера

Но щас, в принципе, не интерестно т.к. процессинг Адки находится в неустоявшемся режиме Я дальше 16:53 не ходилВ принципе нуна отдельную лабу сделать по пополняшкам со СбераНо щас, в принципе, не интерестно т.к. процессинг Адки находится в неустоявшемся режиме

Спасибо за ответ. В общем решил загаситься и таки загасился(не смотря на то что МАБ работает нестабильно мне как-то это удалось даже в бесплатной сети общественного места).А вот на счет неустоявшегося режима процессинга это точно. Платил 3 дня назад с прицелом на рассрочку - думал проведется за 2 дня - т.е.вчера. Ни фига - сегодня утром. СМС о рассрочке естественно пока нет. А сама операция была в районе нескольких минут до 18 часов. А РД на эих выходных. Поэтому черт с ней с рассрочкой загасил и эту сумму от греха...