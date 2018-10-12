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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:02

  clientage написав:
  Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста крайний срок погашения через МАБ максимки со сбера, чтобы такое погашение провелось сегодняшним днем. Заранее благодарю.

Я дальше 16:53 не ходил 8)

В принципе нуна отдельную лабу сделать по пополняшкам со Сбера
Но щас, в принципе, не интерестно т.к. процессинг Адки находится в неустоявшемся режиме :mrgreen:

Спасибо за ответ. В общем решил загаситься и таки загасился :) (не смотря на то что МАБ работает нестабильно мне как-то это удалось даже в бесплатной сети общественного места).
А вот на счет неустоявшегося режима процессинга это точно. Платил 3 дня назад с прицелом на рассрочку - думал проведется за 2 дня - т.е.вчера. Ни фига - сегодня утром. СМС о рассрочке естественно пока нет. А сама операция была в районе нескольких минут до 18 часов. А РД на эих выходных. Поэтому черт с ней с рассрочкой загасил и эту сумму от греха...
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:05

  ol_zy написав:А что это за тема в рассылке от банка на почту?
"Свій осіб в банку"
Какой-то свой альфовский язык?
В письме просто спам - реклама максимки.
Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua>

ol_zy, добрый день. Было проверено. Отправителем письма не является Альфа-Банк. Такого рода рассылка является фишинговой и должна попадать в спам. Если поступает письмо с непонятной сформулированной темой, то уже сигнал к тому, что открывать его не нужно. Ваш запрос передан отделу Безопасности банка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:10

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:А что это за тема в рассылке от банка на почту?
"Свій осіб в банку"
Какой-то свой альфовский язык?
В письме просто спам - реклама максимки.
Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua>

ol_zy, добрый день. Было проверено. Отправителем письма не является Альфа-Банк. Такого рода рассылка является фишинговой и должна попадать в спам. Если поступает письмо с непонятной сформулированной темой, то уже сигнал к тому, что открывать его не нужно. Ваш запрос передан отделу Безопасности банка.

После чего они еще чего нибудь прикрутят или открутят или заблокируют диапазон подозрительных IP.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:15

Re: Альфа-Банк

прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни.
Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн.
следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?
Бекас
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:15

  Alfa_Bank написав:ВАМ, добрый день. Для перевода p2p установлены отдельные лимиты.

В МАБ есть только два лимита - снятие налички и покупки. Даже инет лимита нету отдельного.
Потому хотел бы уточнить у офпреда к какому именно лимиту относится п2п так как отдельного нет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:27

  Бекас написав:прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни.
Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн.
следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?

Там написано, что это для новых счетов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:41

  Lost написав:Alfa_Bank, помогайте плиз, благодаря операторам коллцентра Альфы имею проблему :(
РД 14 число, по настоятельным рекомендациям операторов горячей линии (настаивали на обязательном внесении до РД, т.е. сегодня) сумму ежемесячных платежей по рассрочке. Я послушал, внес, и теперь у меня почти 14кгрн своих на карте :(
как их убрать (досрочно погасить рассрочки) если планирую пользоваться картой на выходные?!?

PS: 5 консультаций операторов и у каждого своя версия... и не одной правильной :x В итоге, из за некомпетентности операторов на 27 дней раньше закинул деньги и теперь имею проблемы :evil:

Lost, добрый день. Вы можете погасить Рассрочку досрочно, но учитывайте то, что при этом после даты биллинга, когда спишутся платежи по рассрочкам, в течение 25-ти дней их нужно будет погасить.
С консультациями сотрудников КЦ разберемся, предоставлю ОС в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:56

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:ВАМ, добрый день. Для перевода p2p установлены отдельные лимиты.

В МАБ есть только два лимита - снятие налички и покупки. Даже инет лимита нету отдельного.
Потому хотел бы уточнить у офпреда к какому именно лимиту относится п2п так как отдельного нет.

mephala, добрый день. К лимиту на наличные операции.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:58

Lost

Тоесть 14 тыс. в понедельник погасят задолженности по рассрочкам сами, только на 25 дней раньше чем крайний срок.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:02

  Бекас написав:прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни.
Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн.
следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?


Alfa_Bank, прокоментуйте, це це буде стосуватися карток platinum black, які вже відкриті?
casper12
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