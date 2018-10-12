Flamingo написав:Коллеги подскажите пожалуйста крайний срок погашения через МАБ максимки со сбера, чтобы такое погашение провелось сегодняшним днем. Заранее благодарю.
Я дальше 16:53 не ходил
В принципе нуна отдельную лабу сделать по пополняшкам со Сбера Но щас, в принципе, не интерестно т.к. процессинг Адки находится в неустоявшемся режиме
Спасибо за ответ. В общем решил загаситься и таки загасился (не смотря на то что МАБ работает нестабильно мне как-то это удалось даже в бесплатной сети общественного места). А вот на счет неустоявшегося режима процессинга это точно. Платил 3 дня назад с прицелом на рассрочку - думал проведется за 2 дня - т.е.вчера. Ни фига - сегодня утром. СМС о рассрочке естественно пока нет. А сама операция была в районе нескольких минут до 18 часов. А РД на эих выходных. Поэтому черт с ней с рассрочкой загасил и эту сумму от греха...
ol_zy написав:А что это за тема в рассылке от банка на почту? "Свій осіб в банку" Какой-то свой альфовский язык? В письме просто спам - реклама максимки. Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua>
ol_zy, добрый день. Было проверено. Отправителем письма не является Альфа-Банк. Такого рода рассылка является фишинговой и должна попадать в спам. Если поступает письмо с непонятной сформулированной темой, то уже сигнал к тому, что открывать его не нужно. Ваш запрос передан отделу Безопасности банка.
ol_zy написав:А что это за тема в рассылке от банка на почту? "Свій осіб в банку" Какой-то свой альфовский язык? В письме просто спам - реклама максимки. Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua>
ol_zy, добрый день. Было проверено. Отправителем письма не является Альфа-Банк. Такого рода рассылка является фишинговой и должна попадать в спам. Если поступает письмо с непонятной сформулированной темой, то уже сигнал к тому, что открывать его не нужно. Ваш запрос передан отделу Безопасности банка.
После чего они еще чего нибудь прикрутят или открутят или заблокируют диапазон подозрительных IP.
прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни. Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн. следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?
Бекас написав:прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни. Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн. следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?
Lost написав:Alfa_Bank, помогайте плиз, благодаря операторам коллцентра Альфы имею проблему РД 14 число, по настоятельным рекомендациям операторов горячей линии (настаивали на обязательном внесении до РД, т.е. сегодня) сумму ежемесячных платежей по рассрочке. Я послушал, внес, и теперь у меня почти 14кгрн своих на карте как их убрать (досрочно погасить рассрочки) если планирую пользоваться картой на выходные?!?
PS: 5 консультаций операторов и у каждого своя версия... и не одной правильной В итоге, из за некомпетентности операторов на 27 дней раньше закинул деньги и теперь имею проблемы
Lost, добрый день. Вы можете погасить Рассрочку досрочно, но учитывайте то, что при этом после даты биллинга, когда спишутся платежи по рассрочкам, в течение 25-ти дней их нужно будет погасить. С консультациями сотрудников КЦ разберемся, предоставлю ОС в ЛС.
Бекас написав:прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни. Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн. следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?
Alfa_Bank, прокоментуйте, це це буде стосуватися карток platinum black, які вже відкриті?