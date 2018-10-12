Бекас написав:прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни. Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн. следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?
Бекас написав:прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни. Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн. следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?
У себя такой новости не вижу. Версия на рус.яз.
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
уважаемые форумчане! Скажите, где подвох? Оплатил карточкой альфабанка покупку на 1070 грн в сентябре, получил смс с предложением оформить мгновенную рассрочку. Оформил на три месяца без комиссии, без первоначального взноса. Через неделю перезвонил на гарячую линию узнать, что дальше - ответили, что в ноябре придет смс с суммой первого погашения. И что столько времени мне банк дает попользоваться его деньгами? Откуда такая щедрость?
Бекас написав:прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни. Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн. следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?
Бекас написав:прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни. Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн. следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?
Кто-нибудь пробовал через WOG-pay заправлять автомобиль до полного картой Альфа-банка? Интересно, с учетом снятия одной суммы, затем возврата части, работает ли (а если работает, то насколько корректно) рассрочка Альфа-банка в таком случае? Спасибо.