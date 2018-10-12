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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6222622362246225>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:17

  Бекас написав:прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни.
Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн.
следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?
Добрый день. Выясню детали и предоставлю ответ.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:18

  demichh написав:Тоесть 14 тыс. в понедельник погасят задолженности по рассрочкам сами, только на 25 дней раньше чем крайний срок.

Не в понедельник, а вероятно сегодня вечером.
Понедельник небанковский день.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:25

  Бекас написав:прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни.
Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн.
следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?

У себя такой новости не вижу. Версия на рус.яз.
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:27

рассрочка

уважаемые форумчане! Скажите, где подвох?
Оплатил карточкой альфабанка покупку на 1070 грн в сентябре, получил смс с предложением оформить мгновенную рассрочку. Оформил на три месяца без комиссии, без первоначального взноса. Через неделю перезвонил на гарячую линию узнать, что дальше - ответили, что в ноябре придет смс с суммой первого погашения. И что столько времени мне банк дает попользоваться его деньгами? Откуда такая щедрость?
levonid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:31

  Вкладчик1234 написав:
  Бекас написав:прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни.
Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн.
следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?

У себя такой новости не вижу. Версия на рус.яз.

Похоже речь идёт о Карбоне. https://alfabank.ua/storage/tb-tree.node_info_block/2018/08/14/1534251848_tarrifs-sarbon-100818pdf.pdf

Не могу с айпада зайти в МАБ, не нажимается кнопка вхід. Пробовал разные браузеры, с утра всё нормально было.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:36

  Вкладчик1234 написав:
  Бекас написав:прочитал новость в альфа-моб. --- Шановні клієнти,повідомляємо вас про зміни.
Річне обслуговування карток visa platinum,що оформлені у пакеті послуг Platinum Black===200грн.
следует понимать так, что карта будет теперь платной и никаких 12 покупок в месяц не помогут ?

У себя такой новости не вижу. Версия на рус.яз.


Изменения в тарифы по пакету услуг Platinim Black
https://alfabank.ua/ru/about/press/zmini-do-tarifiv-po-paketu-poslug-platinim-black-2845
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:38

  Фантом написав:Не могу с айпада зайти в МАБ, не нажимается кнопка вхід. Пробовал разные браузеры, с утра всё нормально было.


viewtopic.php?p=4472886#p4472886 и дальше еще пара-тройка страниц.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:41

ruvex Для новых счетов, придётся по окончанию на Ультру перебираться, если конечно маркетолохи Альфы новую мульку не придумают.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:03

Кто-нибудь пробовал через WOG-pay заправлять автомобиль до полного картой Альфа-банка? Интересно, с учетом снятия одной суммы, затем возврата части, работает ли (а если работает, то насколько корректно) рассрочка Альфа-банка в таком случае? Спасибо.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:08

  Фантом написав:ruvex Для новых счетов, придётся по окончанию на Ультру перебираться, если конечно маркетолохи Альфы новую мульку не придумают.

По окончанию чего? Счета, вроде, не заканчиваются.
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