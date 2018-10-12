|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:10
Фантом написав:ruvex
Для новых счетов, придётся по окончанию на Ультру перебираться, если конечно маркетолохи Альфы новую мульку не придумают.
Я не удивлюсь.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6562
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:16
Да, нужно следить, чтоб и старые счета ВНЕЗАПНО не "реформировали".
Сложность и скорость квестов растёт
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 6370
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4260 раз.
- Подякували: 1471 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:28
priser написав:
Кто-нибудь пробовал через WOG-pay заправлять автомобиль до полного картой Альфа-банка? Интересно, с учетом снятия одной суммы, затем возврата части, работает ли (а если работает, то насколько корректно) рассрочка Альфа-банка в таком случае? Спасибо.
Будет отказ в связи с отменой операции (придет токо смс на рассрочку 2000грн, а на факт не прийдет).
Чтобы с рассрочкой есть 3 варианта все в позе раком:
- указывать заранее на сумму 1000+ грн и чтобы все влезло (как по мне лучший вариант)
- заказывать на кассе полный бак и терять 1,50грн/л за вогпей
- покупать литры онлайн на карту и тоже терять в скидке.
я через эти "литры" газом в рассрочку заправляюсь.
Востаннє редагувалось romanauscas
в П'ят 12 жов, 2018 16:31, всього редагувалось 1 раз.
ВВХ - ПНХ!
-
romanauscas
-
-
- Повідомлень: 1209
- З нами з: 23.11.09
- Подякував: 759 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:29
levonid написав:
уважаемые форумчане! Скажите, где подвох?
Оплатил карточкой альфабанка покупку на 1070 грн в сентябре, получил смс с предложением оформить мгновенную рассрочку. Оформил на три месяца без комиссии, без первоначального взноса. Через неделю перезвонил на гарячую линию узнать, что дальше - ответили, что в ноябре придет смс с суммой первого погашения. И что столько времени мне банк дает попользоваться его деньгами? Откуда такая щедрость?
Пользуйтесь тихо пока не улучшили
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22202
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1089 раз.
- Подякували: 4950 раз.
-
- Профіль
-
5
1
Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:57
lwa написав: clientage написав: lwa написав:
Вопрос как отказаться от "абонплаты" в размере 8грн/мес ?
накатать в отделении заяву на отказ от Альфа-Чек по каждой карте
Спасибо. Сейчас нет возможности.
тогда только -8грн в мес... или смарт друга.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4573
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 419 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31982
|3976982
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15458
|2203337
|
П'ят 12 жов, 2018 14:41
priser
|
|6011
|1424320
|
П'ят 12 жов, 2018 07:23
justit
|