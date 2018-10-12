priser написав:Кто-нибудь пробовал через WOG-pay заправлять автомобиль до полного картой Альфа-банка? Интересно, с учетом снятия одной суммы, затем возврата части, работает ли (а если работает, то насколько корректно) рассрочка Альфа-банка в таком случае? Спасибо.
Будет отказ в связи с отменой операции (придет токо смс на рассрочку 2000грн, а на факт не прийдет). Чтобы с рассрочкой есть 3 варианта все в позе раком: - указывать заранее на сумму 1000+ грн и чтобы все влезло (как по мне лучший вариант) - заказывать на кассе полный бак и терять 1,50грн/л за вогпей - покупать литры онлайн на карту и тоже терять в скидке.
я через эти "литры" газом в рассрочку заправляюсь.
Востаннє редагувалось romanauscas в П'ят 12 жов, 2018 16:31, всього редагувалось 1 раз.
levonid написав:уважаемые форумчане! Скажите, где подвох? Оплатил карточкой альфабанка покупку на 1070 грн в сентябре, получил смс с предложением оформить мгновенную рассрочку. Оформил на три месяца без комиссии, без первоначального взноса. Через неделю перезвонил на гарячую линию узнать, что дальше - ответили, что в ноябре придет смс с суммой первого погашения. И что столько времени мне банк дает попользоваться его деньгами? Откуда такая щедрость?
ol_zy написав:А что это за тема в рассылке от банка на почту? "Свій осіб в банку" Какой-то свой альфовский язык? В письме просто спам - реклама максимки. Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua>
ol_zy, добрый день. Было проверено. Отправителем письма не является Альфа-Банк. Такого рода рассылка является фишинговой и должна попадать в спам. Если поступает письмо с непонятной сформулированной темой, то уже сигнал к тому, что открывать его не нужно. Ваш запрос передан отделу Безопасности банка.
ol_zy написав:А что это за тема в рассылке от банка на почту? "Свій осіб в банку" Какой-то свой альфовский язык? В письме просто спам - реклама максимки. Адрес отправителя: "Manager" <info@alfabank.ua>
ol_zy, добрый день. Было проверено. Отправителем письма не является Альфа-Банк. Такого рода рассылка является фишинговой и должна попадать в спам. Если поступает письмо с непонятной сформулированной темой, то уже сигнал к тому, что открывать его не нужно. Ваш запрос передан отделу Безопасности банка.
la9 написав:Заканчивается срок дебетной карты. За перевыпуском нужно обратиться до окончания срока или не принципиально? Алка в последнее время много приколов выдает, приходится такие вопросы задавать
не более чем за 30 дней до окончания срока действия карты или после окончания срока действия тоже можно, но следует учесть что в Альфе при отсутствии активной карты невозможно даже оплатить коммуналку с этого счёта в МАБе...
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